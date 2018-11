Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea este ”disperata și dezamagita de scaderea personala in sondajele de opinie”, susține președintele PSD Constanța, Felix Stroe. „S-a dedat la atacuri de o violența extrema și s-a lansat intr-o serie de afirmații lipsite de logica și dovezi”, adauga liderul constanțean, potrivit Mediafax.…

- Participarea Primarului General la acest eveniment vine in contextul vizitei pe care Edilul sef al Bucurestiului o efectueaza zilele acestea la Madrid, la invitatia omoloagei sale, doamna Manuela Carmena Castrillo. Forumul reuneste 100 de primari ai oraselor din intreaga lume, organizatii…

- Liderul PSD Alba, Ioan Dirzu, se afla intre liderii social-democrați care participa la discuții separate, cu Liviu Dragnea, inainte de ședința CExN. La discutiile cu Dragnea participa, printre altii, presedintii organizatiilor PSD din Iasi (Maricel Popa), Bacau (Dragos Benea), Arad (Dorel Caprar), Constanta…

- Piața neagra a țigaretelor a scazut in septembrie la 15,3% din totalul consumului (cu 2,9 p.p. mai puțin fața de iulie 2018) „Regiunea nord-est continua sa fie și in septembrie cea mai afectata de piața neagra, cu o pondere de 33,5%, deși inregistreaza o scadere substanțiala de 6 p.p., fața de luna…

- Dupa ce in presa au aparut informatii ca PSD Constanta va vota impotriva presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in CExN, presedintele organizatiei judetene PSD Constanta. Felix Stroe, vine cu urmatoarele precizari:a. Pozitia organizatiei judetene Constanta a PSD a fost de sprijin ferm a presedintelui Liviu…

- Organizația Județeana a PSD Constanța a decis, la ședința Biroului Permanent Județean, sa il susțina in continuare pe Liviu Dragnea in funcția de președinte ales al partidului și sa faca un apel la unitate in jurul acestuia, scrie Mediafax.Lucian Lungoci, secretarul executiv al BPJ al PSD…

- Membrii BPJ al PSD Constanța au decis, in unanimitate, sa il susțina pe Liviu Dragnea in fruntea partidului, cerand ca formațiunea politica, avand aceeași conducere, sa iși duca programul de guvernare pana la capat. Ședința BPJ s-a desfașurat in lipsa președintelui organizației județene a PSD Constanța,…

- Premierul Viorica Dancila, alaturi de Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, presedintele BERD, Jean Patrick Marquet, directorul general RAJA, Felix Stroe, primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, prefectul judetului Constanta, Duimitru Jeaca, si multi altii au participat, ieri, la doua…