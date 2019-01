Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Eugen Nicolicea a declarat, marți, la Brașov, referindu-se la suspendarea președintelui Klaus Iohannis, ca „nu se face suspendare de dragul suspendarii” și trebuie „calculate eforturile și vazut rezultatul”, potrivit Mediafax. Eugen Nicolicea a spus, într-o…

- Deputatul Eugen Nicolicea a declarat, marti, la Brasov, referindu-se la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, ca „nu se face suspendare de dragul suspendarii” si trebuie „calculate eforturile si vazut rezultatul”.

- 'Iohannis are nevoie de o relansare, dar in momentul in care ne hotaram la acest lucru - vreau sa spun ca suspendarea nu este o actiune in sine, este o actiune intermediara, care dureaza pana la organizarea referendumului. Deci, mai mult de 30 de zile suspendarea nu poate sa existe. Cand vorbeste…

- Social-democratii vor lua o decizie privind posibila suspendare a presedintelui Klaus Iohannis la urmatoarea sedinta a Comitetului Executiv. Tot atunci, PSD si-ar putea alege candidatul la alegerile...

- Va prezentam textul integral al sesizarii: Domnului VALER DORNEANU, PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE In temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata, cu modificarile…

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian crede ca mutarile lui Klaus Iohannis in relația cu Guvernul fac sa fie „intrunite elementele suspendarii”. Insa, spune el, un astfel de demers ar fi...