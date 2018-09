Stiri pe aceeasi tema

- Președintele executiv al PSD Salaj, Iuliu Nosa, a declarat, vineri seara, ca nu crede „sa se linișteasca” cei care i-au cerut demisia președintelui Liviu Dragnea, dar ca „e treaba lor”. Președintele PSD Cluj, Horia Nasra, spune ca e nevoie de „poduri de comunicare” intre cele doua tabere, informeaza…

- Organizația Județeana a PSD Constanța a decis, la ședința Biroului Permanent Județean, sa il susțina in continuare pe Liviu Dragnea in funcția de președinte ales al partidului și sa faca un apel la unitate in jurul acestuia, scrie Mediafax.Lucian Lungoci, secretarul executiv al BPJ al PSD…

- Mandatul cu care președintele interimar al PSD Sibiu, ministrul Bogdan Trif, merge, dupa ședința Biroului Permanent Județean, la CExN, este ca nu se pune problema demiterii lui Liviu Dragnea, scrie Mediafax.„Sunt presedintele PSD Sibiu, dar fac parte in același timp și din Guvernul PSD condus…

- "Am citit scrisoarea si o vom discuta în Comitetul Executiv. În prealabil, eu o sa ma întâlnesc cu colegii, liderii PSD din Ardeal, pentru un punct de vedere apropiat, comun", a spus Horia Nasra, potrivit Agerpres. Lideri ai PSD au semnat o scrisoare deschisa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afisat, miercuri, la Parlament, o atitudine relaxata în fata jurnalistilor si a glumit spunându-le acestora, în drum spre o întâlnire cu o delegatie AMRO, ca se duce

- Liderul PSD Cluj, Horia Nasra, reacție furtunoasa pe Facebook."Pentru o corecta informare: Discuția cu dl. Radulescu nu a fost o cearta. PSD Cluj nu a luat nicio decizie politica in aceste zile. Pentru PSD Cluj opoziție și alta tabara inseamna Emil Boc și Alin Tișe, nu in interiorul…

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, cere, printr-o scrisoare deschisa adresata membrilor PSD, demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, altfel PSD va pierde guvernarea. ”Urgenta si dramatismul acestor zile fierbinti de august, când ne aflam deja…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca nu se teme nici ”de Iohannis, nici de Hellvig, nici de Pahonțu” și s-a aratat dispus sa mearga la razboi cu toți actorii din instituțiile de forța. Membru in Comisia SRI, deputatul USR Lucian Viziteu, susține ca Liviu Dragnea il ataca pe Hellvig, insa ”fuge…