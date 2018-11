Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri ca el nu s-ar duce la consultarile de la Cotroceni cu presedintele Iohannis pe legislatia din domeniul Justitiei, dar a adaugat ca in sedinta Biroului Permanent National se va decide ceea ce este mai bine pentru partid, scrie…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, dupa ce DIICOT a clasat dosarul de inalta tradare, ca premierul Viorica Dancila „ar trebui sa se gandeasca serios” sa faca o plangere pentru denunt calomnios impotriva lui Ludovic Orban.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anunțat, vineri, ca fostul senator de Gorj și fostul judecator al Curtii Constitutionale, Toni Grebla, va fi numit in functia de secretar general al Guvernului. Anunțul ar fi fost facut in sedinta Comitetului Executiv Național al PSD.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat ca in sedinta Comitetului Executiv National PSD au fost prezenti 64 de membri, inregistrandu-se 8 voturi impotriva, 55 de voturi pentru si o abtinere, cifre diferite fata de cele ale Gabrielei Firea.

- Discutiile aprinse continua in sedinta Comitetului Executiv National al PSD, intre tabara pro-Dragnea si tabara care cere demisia presedintelui partidului. Unul dintre aparatorii lui Dragnea este Codrin Stefanescu. Secretarul general adjunct al PSD a avut o interventie dura impotriva "pucistilor"."Puteti…

- Codrin Ștefanescu a subliniat ca ”se intampla lucruri ciudate in partid”. Secretarul general adjunct al PSD a argumentat ca sunt lideri de organizații care vin sa susțina scrisoarea celor trei, dar care o fac in nume propriu, nefiind susținuți de oamenii din teritoriu care, pe de alta parte, semneaza,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a prezentat, duminica, detalii despre sedinta CExN al partidului, in timpul careia Gabriela Firea i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, afirmand ca ”atunci cand fetele se infierbanta sa nu stai in calea lor sub nicio forma”.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti, pentru MEDIAFAX, ca liderii social-democrati nu o vor sanctiona in CExN de la Neptun pe senatoarea Ecaterina Andronescu pentru scrisoarea in care aceasta a cerut demisia liderului partidului, Liviu...