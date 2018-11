Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD Gabriel Zetea a declarat joi, in pentru MEDIAFAX, ca unii presedinti de organizatii judetene cer „vehement” excluderea din partid a vicepresedintelui Adrian Tutuianu pentru „declaratii nelalocul lor”.

- Romania TV a difuzat un nou episod cu inregistrarile in care Adrian Țuțuianu e actorul principal! In noile inregistrari, Țuțuianu nu i-a mai criticat pe liderii PSD, ci a povestit cum incerca sa il convinga pe Liviu Dragnea ca trebuie sa-i plimbe pe ambasadorii importanți la București prin țara și…

- Vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu a scris vineri, pe Facebook, dupa aparitia unor noi inregistrari cu acesta, ca actiunile fac parte dintr-o actiune de denigrare a sa, care a fost orchestrata sub directa coordonare a unor membri din structura centrala a partiduui.

- Victor Ciutacu a prezentat, miercuri seara, la Romania TV, noi inregistrari audio cu Adrian Țuțuianu, vicepreședinte PSD. Acesta povesteste cum a apostofat-o pe Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, intr-o sedinta de guvern. "Au mai luat cuvantul, ca sa stiti, Olguța Vasilescu care dadea…

- Vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu a declarat, luni, ca deși a votat impotriva susținerii lui Liviu Dragnea, la CexN de vinerea trecuta, minoritatea trebuie sa se supuna majoritații și ca indiferent de ce parte sunt situați, toți membrii partidului iși doresc continuarea guvernarii, scrie Mediafax.„Eu…

- Vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu a declarat vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv National al partidului, ca a fost prima dezbatere consistenta in acest for si, din acest punct de vedere, scrisoarea si-a atins scopul. "Apreciez ca este prima dezbatere consistenta in sedinta Comitetului…

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, vineri, inaintea CEx, ca ea crede ca se va propune excluderea sa din partid si ca se urmareste sa fie dati afara din Guvern Paul Stanescu si Tudorel Toader, pentru ca il incomodeaza pe Liviu Dragnea, titreaza News.ro. ”Am ajuns la executii publice, la…

- Președintele PSD Brașov, Marius Dunca, a reacționat dur dupa scrisoarea anti-Dragnea semnata de Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu și Paul Stanescu, spunand ca nu ințelege aceasta dorința de putere. Si liderul de la Neamt il apara pe Dragnea.