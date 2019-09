Lider PNL, prins beat la volan Un lider local PNL din județul Constanța s-a ales cu dosar de cercetare penala dupa ce a fost prins la volan conducand in stare de ebrietate pe o strada din orașul Navodari. Potrivit unor surse locale, Constantin Cozmin Purcarea, in varsta de 44 de ani, vicepreședinte al filialei PNL Navodari, a fost oprit in trafic joi seara, in timp ce se deplasa la volanul mașinii sale pe strada Constanța din orașul Navodari. Barbatul emana halena alcoolica, iar in urma testarii s-a stabilit ca avea o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool pur in aerul expirat. Constantin Purcarea a fost condus la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

