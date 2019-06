Lider PNL: Nu cred că ne vom împiedica de alegerea uninominală a preşedintelui CJ 'Pe uninominal sau pe vot pe lista, oamenii, daca doresc sa acorde girul unui partid politic sau reprezentantului unui partid politic, o fac. Adica, daca este X personaj politic locul 1 pe lista PSD, nu stie toata lumea ca este, de fapt, un vot dat acelui personaj? Nu cred ca ne vom impiedica de acest lucru. Favorabilitatea fata de PSD este una extrem de scazuta si eu cred ca in scadere', a afirmat Turc. Presedintele PNL Bistrita-Nasaud s-a aratat deschis la incheierea unor aliante electorale, in vederea castigarii scrutinelor viitoare. 'Vom incerca sa facem aliante peste tot unde va… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

