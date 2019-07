Lider PNL, listă de măsuri care se impun după Bacalaureat "Felicitari celor peste 86 de mii de elevi care au reușit sa promoveze examenul de Bacalaureat. Nu trebuie sa uitam insa ca aproape 50 de mii de elevi nu au reușit sa promoveze examenul maturitații. Din pacate, nici in acest an Bacalaureatul nu a fost un examen despre capacitatea elevilor de a ințelege procese și fenomene și de a-și dezvolta competențe și abilitați pentru a se integra in societate și pe piața muncii. Ce invața copiii dupa aceste examene? Ca au mai puține șanse in viața? Ca tot ce au muncit in ultimii 12 ani nu le va fi de folos? Ca viața este nedreapta cu cei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

