- Politologul Alina Mungiu Pippidi a declarat joi in cadrul emisiunii ”Talk B1” ca prin numirea Vioricai Dancila in funcția de premier, serviciile au incasat o lovitura de proporții.”Serviciile obscure secrete, pe care eu nu vreau sa le identific complet cu SRI, ați vazut ca domnul Dragnea s-a…

- Fratele celui mai apropiat consilier al președintelui Iohannis face dezvaluiri incredibile. Intr-un interviu pentru ReporterIS, Alexandru Muraru, prim-vicepreședinte PNL Iași, cercetator in Științe Politice și profesor asociat la Univ. „Al.I.Cuza” a anticipat desemnarea Vioricai Dancila in funcția…

- Ex-presedintele si actualul sef al PMP, Traian Basescu, il critica virulent, printr-un mesaj postat pe Facebook, pe presedintele Iohannis, dupa ce acesta a acceptat nominalizarea PSD a Vioricai Dancila pentru functia de premier, spunand ca a seful statului a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana…

- Presedintele PMP Traian Basescu il critica, pe Facebook , pe presedintele Iohannis pentru ca a acceptat nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier facuta de de PSD, spunand ca a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana condamnatului Dragnea”, desi avea marja constitutionala suficienta…

- Cine il gireaza din afara pe Liviu Dragnea și de ce este o simpla iluzie ca aceste crize il slabesc pe Dragnea? Ca lider al puterii, șeful PSD și-a facut propriii aliați (n.r. referința este la aliații externi). Mai exact, este girat de Israel, potrivit declarației facuta pentru ReporterIS din Iași…

- Decizia lui Klaus Iohannis de a accepta propunerea de premier a PSD in persoana Vioricai Dancila l-a enervat la culme pe Florin Calinescu. Actorul sustine ca gestul presedintelui l-a convins ca scopul lui Iohannis este sa stea liniștit la Cotroceni, sa aiba bani și sa se plimbe. Intr-o postare acida…

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a lansat pe pagina sa personala de Facebook scenariul pe care crede ca PSD l-a pus la cale odata cu propunerea Vioricai Dancila. Vilceanu e de parere ca PSD a propus-o pe Dancila, fiind siguri ca Iohannis o va refuza. Acesta ar fi fost un bun prilej pentru suspendarea lui…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, este de parere ca desemnarea doamnei Viorica Dancila ca premier al Romaniei este rezultatul unui șir de eșecuri ale PSD, dupa un an de guvernare, și ca apariția unei relații conflictuale intre premier și șeful de partid nu depinde de vreo "manifestare razboinica"…

- Cristian Tudor Popescu a lansat un atac dur la adresa Vioricai Dancila, propusa pentru funcția de premier de PSD, dupa plecarea lui Mihai Tudose.Jurnalistul spune ca are o singura curiozitate in privința europarlamentarului PSD: sa o auda vorbind in limba engleza. Citește și: Dragnea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan este total nemultumit de nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. El a scris cuvinte acide pe pagina personala de Facebook. "Lucrez de mai bine de opt ani cu Viorica Dancila in Parlamentul European. Singura calitate care ar recomanda-o pentru aceasta…

- Poate nu stiati, dar Dragnea nici macar nu a trecut prin Iasi saptamana trecuta, in timpul turneului prin tara in care a colectat sprijin politic in partid, desi a vizitat atat judetele de la sud de noi cat si pe cele de la nord si vest, unde a mers impreuna cu ministrul cel mai banos din Guvern si…

- Fostul președinte Traian Basescu, președinte al PMP ii transmite lui Klaus Iohannis ca are „indreptatirea si obligatia politica sa incerce o nominalizare din Opozitie la functia de premier”, in conditiile in care alianta PSD-ALDE s-a dovedit „inapta” pentru guvernare. ”Deci, jucati, va rog, domnule…

- Catalin Ivan a avut o revelatie in timp ce vizita Muzeul Iluziilor din Iasi. "Cele doua cercuri verzi din interior sunt identice. De dimineata eram la Muzeul Iluziilor din Iasi si, alaturi de un domn mai in varsta, admiram lucrarile expuse. Am avut o revelatie. Am inteles de ce unii politicieni, gen…

- Izbucnirea scandalului din Guvern dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, ar trebui sa aiba ecouri si in plan local, mai ales ca presedintele partidului Liviu Dragnea, se afla in plin turneu pe la filialele PSD din judetele din Moldova generat de neintelegerile dintre Dragnea…

- Social-democrații au decis la Comitetul Executiv Național (CExN) de luni sa mai aiba o ședința la finalul lunii ianuarie, cand premierul Mihai Tudose ar trebui sa vina cu propuneri pentru remanierea guvernamentala. „Restructurarea nu se putea face astazi. Azi am lansat subiectul. Va fi discutata la…

- Actorul Jon Paul Steur, care a interpretat personajul Alexander Rozhenko in serialul de televiziune „Star Trek: Generatia Urmatoare/ Star Trek: The Next Generation”, a murit la varsta de 33 de ani, scrie nme.com.Citește și: ALERTA - Iohannis vrea modificarea Constituției, impotriva 'penalilor'.…

- Directia pentru Tineret si Sport a Municipiului Bucuresti a anuntat ca isi suspenda partial activitatea din cauza imposibilitatii de a angaja personal pe posturile vacante, salariile fiind foarte mici, intre 1.200 si 2.000 de lei.Citește și: ALERTA - Iohannis vrea modificarea Constituției,…

- 'Au iesit trei legi foarte contestate, contestate nu numai de Opozitie, ci si de ICCJ, care a analizat aceste legi si a considerat ca nu se incadreaza in cadrul constitutional din Romania. Eu, presedintele Romaniei, regret ca s-a ajuns in Romania in aceasta situatie in care legile Justitiei, care…

- Jurnalistul Radu Tudor a vorbit pe blogul sau despre situația din PSD. „Sunt cel puțin cinci acțiuni dure de ciocnire între Dragnea și Tudose în ultimele 30 de zile”, a spus Radu Tudor. „Tudose e la cuțite cu Dragnea. Evident, sunt pastrate…

- Potrivit unui apropiat al cuplului, Mr. Pink ar avea doi copii dintr-o relație anterioara. Irina Columbeanu l-a cunoscut pe Anthony, unul dintre aceștia. La mai bine de șase ani de cand se afla in Statele Unite, Monica Gabor pare sa-și vada visul cu ochii. O are alaturi de ea, momentan doar in vacanța,…

- Cazul dublei crime, dublei sinucideri, dublei necunoscute tragice de la Iași, acopera discursurile de Craciun ale președintelui Iohannis, premierului Tudose, și chiar pe cele ale celor mai virili politicieni financiari, Dragnea și Tariceanu. Procuratura și presa, intr-un concubinaj exersat, au scos…

- Lucian Avramescu ”Va cacati pe centenar!” E un anunt-concluzie. Cine-l face? Cineva, explicit. Altii, inalti, intregesc spusa cu dibacii și acolade. Citesc scarboase anunturi care-mi cutremura sufletul. De la puterea executiva, de la partidele puterii și opozitiei, de la piticul academic Tudorel, ministru…

- Atacantul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, va construi un spital de pediatrie in capitala statului Chile, a anuntat societatea care gestioneaza interesele jucatorului, conform agentiei EFE. Potrivit unui comunicat dat de Brafman & Associates Law Firm din New York, clinica ar urma…

- Fostul mijlocas spaniol Mikel Arteta, acum secund la Manchester City, se afla in vederile clubului Arsenal Londra pentru inlocuirea antrenorului Arsene Wenger, informeaza The Telegraph. Arteta a jucat la Arsenal timp de cinci ani si a fost si capitan de echipa, la un moment dat. Dupa retragerea…

- Orban, catre Tudose: Legile justitiei, casapite; Nu stati cu mainile incrucisate Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta…

- Dennis Man (18 ani) a marcat in poarta Viitorului, duminica seara, al saptelea gol al sezonului, ajutandu-si echipa sa invinga campioana (2-0) si sa se apropie la doua puncte de liderul CFR. La finalul meciului, aradeanul a subliniat importanta celor trei puncte si a fost solidar…

- Polițistul din Sangeorz-Bai e cercetat penal pentru ucidere din culpa. Polițistul din Sangeorz-Bai care a impușcat mortal un tanar care i-a lovit colegul cu o bata in cap este cercetat penal pentru ucidere din culpa. Totul dupa ce, noaptea trecuta, polițistul a folosit armamentul din dotare intr-un…

- O noua tragedie s-a petrecut pe strazile din judetul Iasi. Sambata seara, un afacerist din Pascani care se intorcea de la o partida de vanatoare a intrat cu masina pe contrasens si s-a izbit puternic de un autoturism care circula din sens opus regulamentar. Impactul a fost unul deosebit de puternic,…

- Aceasta este organizata in memoria regelui Mihai, care s-a stins din viata la varsta de 96 de ani. „Sedinta solemna comuna va beneficia de prezenta parlamentarilor romani – senatori si deputati, precum si a invitatilor de onoare: Presedintele Romaniei, Primul Ministru al Romaniei, fostii presedinti…

- ♦ Brandul jetPOINT a fost lansat in anii 2000 si a ajuns in prezent in orase precum Cluj, Bistrita, Sibiu, Iasi, Braila si Galati. jetPOINT, spalatoriile auto self-service proiectate de antreprenori romani, se va extinde incepand cu anul viitor in strainatate, dupa ce a ajuns la o retea…

- Cazul reprezinta o premiera medicala pentru spitalul C.I. Parhon din Iași, medicii care au efectuat intervernția spunand ca astfel de situații, deși ideale, sunt foarte rare. Viața unui barbat de 46 de ani din Barlad a fost salvata de gestul altruist al fratelui sau geaman, care s-a oferit sa ii doneze…

- Mihai Sturzu, fostul lider al Tineretului Social-Democrat, a povestit la Adevarul Live cum s-a lasat convins de Victor Ponta sa intre in politica, declarand ca fostul premier si lider PSD a ramas cel mai cool politician al Romaniei.

- ”Actiunea politica a USR la Bucuresti nu are nimic de-a face cu ideea colaborarii in Opozitie pe care USR o pretinde public. Atacurile la PNL si sabotarea permanenta a propunerilor de colaborare pe care le adreseaza PNL au devenit o regula a politicii USR, la fel ca si sustinerea pe care USR o acorda…

- 'Este o gluma destul de proasta asta cu statul paralel si sper sa inteleaga si romanii ca de fapt nu exista niciun stat paralel, dar exista cateva persoane care vor sa acapareze toata puterea si care pentru a face acest lucru se victimizeaza si inventeaza astfel de concepte. In Romania nu a existat…

- Președintele executiv al PMP, Eugen Tomac a declarat recent ca moțiunea de cenzura propusa de PNL nu este decat un joc de imagine și ca liberalii ar trebui sa prezinte și o alternativa la actuala guvernare. Tomac a subliniat necesitatea unei alternative credibile, astfel incat partidele politice…

- Sintagma care apare in titlul motiunii de cenzura depusa de Opozitie descalifica acest demers, a declarat, sambata, deputatul Varujan Vosganian, lider al ALDE Iasi. Citeste si: Medicul Burnei e BUN DE PLATA! Decizie BOMBA a magistratilor de la Curtea de Apel"Sintagma aceasta gasita…

- Sintagma care apare in titlul moțiunii de cenzura depusa de Opoziție descalifica acest demers, a declarat, sambata, deputatul Varujan Vosganian, lider al ALDE Iași. "Sintagma aceasta gasita în titlul moțiunii de cenzura descalifica moțiunea de cenzura. Este cel mai…

- PNL cere Avocatului Poporului sa atace la CCR OUG de modificare a Codului Fiscal PNL a depus, luni, o sesizare prin care cere Avocatului Poporului sa atace la CCR OUG privind modificarea Codului Fiscal, a declarat purtatorul de cuvant al partidului Ionut Danca. "PNL a venit astazi la Avocatul…

- Șeful PSD evita in mod clar sa dea ochii cu presa pentru a explica ce se intampla cu masurile fiscale și nu vrea sa-și asume problemele cu care Executivul se confrunta dupa ce a reușit, prin masurile fiscale adoptate, sa nemulțumeasca sindicatele, patronatele și societatea civila, toți acuzand ca din…

- PNL respinge modificarile PSD la legile Justiției Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni ca Biroul Executiv al liberalilor a votat impotriva propunerilor de modificare a legilor Justiției, aratand ca liberalii vor respinge categoric aceste schimbari. "S-a votat în unanimitate poziția…

- LIVE: Ce carti joaca Romania in "poker-ul" international Analistul de politica externa Stefan Popescu este invitatul jurnalistului Mihai Moga, in editia de astazi a emisiunii "1 la 1", de la ora 13, la Realitatea FM Cluj. Emisiunea poate fi urmarita în direct pe pagina noastra de Facebook…

- Xi Jinping a devenit cel mai puternic lider politic din China, de la Mao Zedong incoace, dupa ce Partidul Comunist și-a schimbat Constituția, pentru a-i menționa numele și invațaturile sale politice

- Partidul Comunist din China a adoptat marti un amendament la statutul sau in care este mentionat explicit numele presedintelui Xi Jinping si „Gandirea lui Xi Jinping asupra socialismului cu caracteristici chineze pentru o noua era” drept unul dintre principiile sale conducatoare. Acest fapt il plaseaza…

- Niciun lider de dupa Mao (1893-1976) nu si-a vazut contributia teoretica la ideologie atat de venerata in timp ce inca se afla in functie. Numele lui Deng Xiaoping, artizanul de la sfarsitul anilor '70 al reformelor care au transformat China in a doua putere economica mondiala, a fost introdus in Carta…