"In ședința biroului executiv s-a hotarat ca cine mai face declarații publice care aduc atingere imaginii partidului și valorilor PNL va fi sancționat cu excluderea. Declarația lui Anton a adus grave prejudicii oamenilor care cred in direcția pe care și-a asumat-o PNL și anume ca justiția trebuie sa fie independenta și ca in momentul de fața puterea este preocupata doar de amnistia și grațierea infractorilor.

Ca om care muncește pentru PNL și care urmarește un set de valori și principii, cred ca cine nu se simte reprezentat de principiile in care noi credem, nu ar mai trebui sa vorbeasca…