- Deputatul PNL Florin Roman a declarat miercuri ca, in urma adoptarii in Parlament a ordonantei de urgenta 90/2017, alianta PSD - ALDE "a furat" o jumatate de miliard de lei din bugetele autoritatilor locale, primarii si presedintii consiliilor judetene fiind obligati sa taie 10% din banii pentru investitii…

- Vicepreședintele PNL Florin Roman a afirmat, miercuri, la Parlament, ca Ministerul Culturii a pierdut documentul de jurizare prin care s-a decis construirea Monumentului Unitatii Nationale de la Alba Iulia.

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu a transmis ca il va acționa in judecata pe deputatul PNL Florin Roman pentru lezarea demnitații și propriei imagini. Dirzu spune ca ii va acorda un timp de 10 zile „sa vina cu dovezi pentru cele afirmate sau sa-și ceara iertare in mod public” pentru „acuzațiile nefondate…

- Deputatul PNL Florin Roman ”pune tunurile” pe președintele PSD Alba Ioan Dirzu și il acuza ca este ”in fruntea grupului infracțional organizat din interiorul PSD Alba, care se ocupa de vamuirea concursurilor la instituții”. Parlamentarul liberal recunoaște ca iși bazeaza acuzațiile pe ”zvonuri aparute…

- Deputatul PNL, Florin Roman, susține ca a vazut draftul noului proiect al Codului finanțelor publice locale și anunța ca se pregatește o majorare spre maxim a impozitelor pentru persoanele fizice și juridice. Citește și: Un nou dosar penal BUBUIE in PNL: GREUL Mircea Hava are dosar la Parchet,…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a transmis joi ca prin noul proiect al Codului finanțelor publice locale „PSDragnea” anunța noi biruri pentru toți romanii. „Propunerile PSDragnea obliga autoritațile locale sa majoreze la maxim impozitele pentru persoanele fizice și juridice (cladiri rezidențiale).…

- Gigel Stirbu spune ca a corespondat cu ministrul, ca l-a invitat in mai multe randuri la comisie, si ca ministrul a confirmat pentru marti.Gigel Stirbu si presedintele Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, deputatul Florin Roman, au programata marti si o conferinta…

- Majoritatea PSD-ALDE din Senat a respins propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, care prevede majorarea cuantumului amenzilor si introducerea unor sanctiuni complementare pentru nerespectarea interdictiei de abandonare a deseurilor. „Depozitele necontrolate…

- Luptele interne din PSD "pun in pericol" Centenarul Marii Uniri, iar schimbarile dese de ministri ai Culturii, "unde au fost schimbati toti secretarii de stat, ultimul chiar in aceasta saptamana", au generat blocarea tuturor celor 2.048 de proiecte selectate de departamentul de resort, a declarat,…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, atrage atenția ca schimbarile dese de miniștri ai Culturii au generat blocarea tuturor celor 2048 de proiecte selectate de Departamentul Centenar, unde au fost schimbați toți secretarii de stat, ultimul chiar in aceasta saptamana, concluzia fiind ca: ”razboiul din…

- Deputatul PSD Adrian Todor a facut publica o adresa semnata chiar de ministru, prin care Ministerul Culturii il someaza pe primarul Gheorghe Falca sa demareze procedurile pentru amplasarea Monumentului Marii Uniri. Ministerul Culturii și Identitații Naționale a transmis adresa cu numarul 335/25.01.2018…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a declarat, miercuri, ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ”nu are nicio responsabilitate in chestiunea conectarii la sistemului de gaze BRUA” si nu a semnat niciun document in aceasta privinta, afirmand ca este o minciuna faptul ca statul roman vinde…

- Deputatul socialist Grigore Novac il acuza pe consulul general al Romaniei la Balti de „actiuni criminale”. Mai exact, parlamentarul sustine ca diplomatul roman ar fi propus bani mai multor alesi locali, pentru ca acestia sa semneze declaratii de unire cu Romania (dupa exemplul celorlalte 39 de primarii…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a adresat ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu, o interpelare avand ca obiect situația restituirii sumelor pentru taxa speciala pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule…

- Deputatul PNL Florin Roman a declarat,marti, dupa ce Klemen Hunor a afirmat ca relatia dintre UDMR si PNL se va strica pe termen mediu si lung, daca legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic va fi atacata la CCR,ca liberalii nu au “niciun fel de intelegere” cu UDMR si ca supararea "o sa treaca".

- O petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze, a fost lansata de Deputatul PNL Florin Roman. El…

- Lucrarile de reconstructie a Parcului Unirii din Alba Iulia, locul in care in 1918 peste 100.000 de romani transilvaneni s-au adunat pentru a proclama Unirea cu Romania, vor incepe in aprilie, primarul Mircea Hava dand joi asigurari ca vor fi finalizate pana la 1 Decembrie. "Dorim sa reconstruim…

- Deputatul liberal Glad Varga acuza majoritatea parlamentara PSD din Comisia pentru industrii si servicii a Camerei Deputatilor ca a votat respingerea proiectului de lege referitor la interzicerea taierii masei lemnoase din parcurile nationale. Se confirma astfel, in opinia parlamentarului liberal aradean,…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a anuntat va propune luni conducerii Partidului National Liberal (PNL) depunerea unei motiuni simple pe Educatie si a uneia impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. „Saptamana viitoare, luni, avem sedinta de Birou Executiv si voi propune conducerii PNL…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Vicepresedintele PNL, Florin Roman, a declarat ca daca UDMR nu va vota pentru investirea Guvernului nu se intruni numarul necesar de voturi, deoarece exista parlamentari PSD si ALDE care vor absenta de la sedinta, precizand ca PNL poarta deja discutii individuale cu astfel de alesi din coalitia de…

- Deputatul PNL Florin Roman a solicitat public demisia Daliei Daramuș de la șefia Centrului Roman de Dezvoltare a Invațamantului Profesional și Tehnic. Roman susține ca ea a ajuns la conducerea respectivei instituții pentru ca ”este fata lu’ mama” și nu a participat la un concurs. Aceasta este fiica…

- La conferința de presa susținuta, vineri, la sediul PNL din Alba Iulia, deputatul Florin Roman a prezentat volumul elaborat de partid – ”Cartea neagra a guvernarii PSD – Un an pierdut pentru Romania”, care conține informații despre 724 de masuri promise de PSD, dintre care doar 33 au fost indeplinite…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a reluat, vineri, in conferința de presa, subiectul inchiderii unor unitați de invațamant. In opinia sa avizul conform dat in luna decembrie, de Inspectoratul Școlar Județean Alba, pentru inchidere este ”o procedura ilegala” iar conducerea instituției ”se indreapta…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, luni, la Targu Jiu, ca declaratia deputatului PNL Florin Roman, care a spus ca majoritatea PSD si ALDE se pregateste sa inchida in jur de 1.000 de scoli, este o minciuna. Pop crede ca deputatul liberal ”vrea sa iasa in evidenta”. Ministrul Educatiei,…

- Deputatul liberal Florin Roman a declarat, miercuri, ca majoritatea PSD si ALDE se pregateste sa inchida in jur de 1.000 de scoli si a cerut demisia lui Liviu Pop, pe care il considera "cel mai nociv ministru din fostul guvern". Florin Roman sustine...

- Deputatul de Alba, Florin Roman, a anuțat astazi ca mai multe școli și gradinițe din Alba se vor inchide, sau activitatea lor se va restrange, din cauza subfinanțarii din sistem și din cauza presiunilor venite dinspre Inspectoratul Școlar Județean Alba. Este vorba despre școlile din Obreja, Cistei,…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a anunțat la conferința de presa susținuta, miercuri, la sediul partidului din Alba Iulia ca a cerut liderilor UDMR sa retraga Legea depusa la sfarșitul anului trecut, in care este vorba despre autonomie pe criterii etnice. El a spus ca ”Anul Centenar este unul in…

- Deputatul PNL Florin Roman a comentat, miercuri, intr-o conferința de presa, declarația președintelui PSD Ioan Dirzu care susține ca romanii o duc mai bine dar inca nu-și dau seama de asta și considera ca deputatul social-democrat este ”slugoi fața de partid, mincinos și traiește pe alta lume”. Imi…

- Consilierul local independent Mircea Trifu a publicat, miercuri, pe contul sau de facebook un film in care apare in timp ce curața de zapada trotuarul din fața firmei pe care o deține. De altfel, proprietarii unor astfel de spații au aceasta obligație legala. Nu este pentru prima oara cand politicieni…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea, cel care s-a remarcat, in special, dupa ce a rupt harta Romaniei Mari in Parlamentul Republicii Moldova, a declarat ca activitatea lui Traian Basescu la Chisinau este o dovada a „intentiilor imperialiste reale ale Bucurestiului – sa obtina disparitia statului moldovenesc…

- Potrivit unor surse guvernamentale, „Oficiul pentru Spalarea Banilor trebuia sa dea drumul la Ordonanța pentru interzicerea acțiunilor la purtator”, insa acest lucru nu s-a mai intamplant dupa ce Daniel Staicu a suspendat plenul Oficiului pentru Spalarea Banilor. Potrivit surselor citate, plenul ONPCSB…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca majorarea unor taxe si impozite locale, decisa de Consiliul Local in luna decembrie, va fi anulata, printr-un nou proiect de hotarare care va fi supus votului in urmatoarea sedinta a alesilor locali. Edilul-sef…

- Deputatul de Olt, Marius Iancu, presedinte executiv al PSD Slatina, a facut, vineri, un apel la responsabilitate, solicitand demisia celor care au ascuns problemele politistului pedofil, dar si explicatii privind comportamentul si declaratiile publice „nepotrivite” ale premierului Tudose.

- Parlamentul, reunit in sedinta comuna, a adoptat vineri cu 255 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva" legea bugetului de stat pentru anul 2018. Fata de proiectul aprobat initial de Guvern, Parlamentul a suplimentat bugetele mai multor institutii. Cea mai mare suma, 350 de…