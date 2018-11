Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța o zi cu scantei in PSD. Mai mulți miniștri din cabinetul Dancila ar urma sa fie remaniați in ședința CEx programata pentru ora 11. Nici opoziția nu slabește PSD. așa ca atacurile curg din toate direcțiile inspre PSD."In urma cu trei luni, Ecaterina Andronescu declara urmatoarele:…

- Este de neințeles cum adevarul e considerat de Comisarul European Corina Crețu o agresiune la adresa sa. Dimpotriva, Corina Crețu ar trebui sa explice de ce prețurile propuse de BEI sunt atat de umflate și de ce dansa le susține. Guvernarea actuala este pro-europeana, are tot interesul, dorește și face…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat ca este ingrijorat de problema Monumentului Unirii și considera ca modul in care decurg evenimentele este un șantaj la adresa desfașurarii Zilelor Naționale a Romaniei. Mai mult, Lazar declara ca fiecare arunca „pisica moarta” in curtea celuilalt și situația…

- "Inainte sa rupa usa ministerului pe care l-a condus pana nu demult, ministrul Valentin Popa m-a informat oficial cu referire la situatia institutiilor de invatamant fara autorizatie sanitara. Socant este ca avem peste 5500 de unitati de invatamant de stat neconforme si, prin urmare, neautorizate…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, critica dur politica anti - Romania dusa de unii lideri din politici din Republica Moldova "Inainte de alegerile parlamentare din R. Moldova, statul condus de Plahotniuc, un politruc controversat și viclean, și-a stabilit, la fel ca predecesorii sai comuniști,…

- Potrivit informațiilor din presa centrala, liderul PSD Alba, Ioan Dirzu s-ar fi aflat printre sematarii inițiali ai scrisorii impotriva lui Liviu Dragnea. Informația a fost publicata de stiripesurse.ro Potrivi site-ului respectiv, pe lista regasim 28 dintre cei mai importanți lideri ai PSD, insa aceștia…

- "Dusmanii inchipuiti ai PSD. Sa nu credeti ca Dragnea a inventat roata cand ne vorbeste de statul paralel. Nu, nici pe departe! E vorba doar despre un dusman inchipuit, menit sa bage teama in romani", a scris Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook. Liderul PMP a facut o paralela intre "statul paralel"…

- Primul strat de zapada din aceasta toamna la Vartop, in stațiunea Arieșeni din Munții Apuseni, s-a așternut marți dimineața, cand temperatura a scazut sub zero grade Celsius. In stațiunea montana Arieșeni, din județul Alba, precipitații mixte sub forma de lapovița și ninsoare au fost inregistrate, pe…