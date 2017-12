Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez Lactalis a anuntat joi retragerea de pe pietele din Franta si din strainatate a inca 720 de loturi de lapte praf din cauza riscului contaminarii cu salmonela, la doua saptamani dupa ce a retras 625 de loturi din acelasi motiv, informeaza AFP. "A fost luata decizia de extindere…

- Organizatia Statul Islamic (SI) a amenintat ca va comite atacuri teroriste pe teritoriul SUA ca raspuns la decizia presedintelui american Donald Trump privind recunoasterea orasului Ierusalim drept capitala a Israelului, a anuntat joi gruparea jihadista pe unul dintre conturile sale de social media,…

- Un atac cu bomba la o biserica metodista din Pakistan a ucis cel puțin opt oameni. Cateva zeci de persoane sunt ranite. Oamenii inarmați, purtand veste explozobile, au incercat sa intre in biserica. Daca nu ar fi fost opriți la intrare, cei doi atacatori ar fi putut provoca moartea a sute de oameni,…

- CHIȘINAU, 11 dec — Sputnik. Potrivit Direcției Generale pentru Concurența, Consum și Combaterea Fraudelor din România, companiei franceze Lactalis i s-a recut de catre autoritațile franceze sa retraga de pe piata produse alimentare pentru copii, inclusiv formule de lapte praf, dupa…

- Ministrul iranian al informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat marti ca gruparea terorista Statul Islamic (SI) ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala, informeaza agentia EFE.'Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea…

- Nu mai putin de 13 straini din Irak, Bangladesh, Afganistan, Pakistan si Somalia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria ca sa ajunga in Schengen au fost prinsi duminica la frontiera.

- Autoritatile franceze au decis retragerea de la vanzare si export a unor formule de lapte praf si a altor produse alimentare pentru bebelusi fabricate de compania Lactalis, dupa semnalarea mai multor cazuri de infectare cu salmonella, a anuntat Directia Generala a Concurentei, Consumului si Combaterii…

- Politistii de frontiera au depistat un nou grup, alcatuit din noua cetateni din Irak si Siria, care incercau sa intre clandestin in tara noastra dinspre Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde, in dreptul localitatii constantene Dumbraveni. In urma cu o saptamana, doi cetateni turci au fost arestati…

- Peste 4.600 imigranti ilegali au solicitat acordarea unei forme de protectie internationala din partea statului roman, de la inceputul anului si pana in prezent, cei mai multi fiind din state precum Irak, Siria, Pakistan, Afganistan.

- In cursul saptamanii trecute, 65 de straini, care au fost depistați la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, au cerut azil in Romania, conform Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). Polițiștii de imigrari au preluat, la sfarșitul saptamanii trecute, de la Poliția de Frontiera, 65 de persoane…

- Cei peste 60 de cetațeni straini, care au fost depistați de Garda de Coasta la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, în noaptea de 27 spre 28 noiembrie, fiind ulterior aduși în Portul Constanța, au solicitat acordarea unei forme de protecție

- Deputații Uniunii Creștin-Sociale (CSU) germane în legislativul regional bavarez l-au desemnat pe actualul ministru de finanțe al landului, Markus Soeder, drept candidat la funcția de premier al Bavariei, transmit Reuters, dpa și AFP, citate de Agerpres.

- Un grup islamist din Pakistan a spus ca va renunta la protestele de la nivel national dupa ce guvernul a acceptat cererile sale si ministrul justitiei si-a dat demisia, dupa ce protestele si ciocnirile din weekend dintre manifestanti si politsiti au maralizat orasele mari, relateaza Reuters.

- Consiliul de Supervizare al Volkswagen AG discuta un plan pe cinci ani care prevede investiții totale de peste 70 de miliarde de euro (82,5 miliarde de dolari), pentru a transforma grupul german intr-un lider global in domeniul vehiculelor electrice, au declarat pentru Reuters surse care au dorit…

- Mai mult de 60% dintre afgani cred in continuare ca țara se indreapta in direcția greșita, insa semne ale unei mai bune guvernari au ridicat ușor starea de spirit la nivel național, potrivit unui sondaj realizat de Asia Foundation, relateaza marți Reuters. Peste jumatate din cele 10.000…

- Organizația jihadista Statul Islamic a revendicat atacul comis marți impotriva sediului postului de televiziune Shamshad TV din Kabul de catre un comando de barbați inarmați deghizați in polițiști, care au ucis cel puțin doua persoane, relateaza AFP și Reuters. Atacul, purtat cu puști…

- UPDATE: Atacul armat de la Shamshad TV s-a incheiat; toti angajatii din imobil au fost salvati anunta postul; cel putin un paznic ucis Un post privat de televiziune in capitala afgana Kabul a fost atacat marți de cel puțin doi barbați care au intrat in cladire dupa producerea unei explozii,…

- Procurorul-șef al Tribunalului Penal Internațional (TPI), Fatou Bensouda, a declarat vineri ca va cere aprobarea pentru a deschide o ancheta oficiala cu privire la acuzațiile de crime de razboi in Afganistan, relateaza Reuters. Fatou Bensouda a precizat, într-un comunicat, ca este…

- Profitul grupului BCR din activitati de creditare (dobanzi) a scazut la noua luni cu 4,7%, la 272,4 milioane euro, in special pe fondul reducerii activitatii de creditare, potrivit datelor raportului financiar al grupului Erste. Castigul net atribuibil actionarului majoritar s-a redus cu…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 27 ranite in explozia unui camion cisterna transportand combustibili miercuri in orasul Charikar, la nord vest de capitala afgana Kabul, distrugand de asemenea un autobuz in apropiere, informeaza Reuters si dpa, citand locuitori si oficiali locali, conform Agerpres.ro.…

- Zabihullah Mujahid, purtatorul de cuvant al talibanilor, a declarat ca ostaticul sufera de o boala de inima "periculoasa" si probleme renale."Boala lui s-a agravat, picioarele lui s-au umflat si uneori lesina, iar conditia lui se inrautateste zilnic", a declarat oficialul taliban."Am…

- Planul de succesiune al lui Giorgio Armani include transferul unei parti din imperiul ce activeaza in industria vestimentara catre fundatia sa caritabila, intr-o miscare gandita sa previna orice incercare de preluare sau de faramare a grupului, spune designerul pentru Reuters. Anul trecut,…

- Guvernul spaniol a anuntat, sambata, ca nu se va opune participarii lui Carles Puigdemont la alegerile regionale din decembrie, purtatorul de cuvant al executivului afirmand, pentru Reuters TV, ca daca fostul lider catalan vrea sa continue in politica, ceea ce are dreptul sa faca, ar trebui sa se…

- Islanda si Norvegia sunt tarile care ofera femeilor cele mai bune conditii de trai, in timp ce in Siria si Afganistan, femeile o duc cel mai rau, potrivit unui index care urmeaza sa fie dat publicitatii joi si care face bilantul realizarilor si deficientelor din perspectiva conditiei femeii la nivel…

- Partidul Comunist Chinez a inscris marți ideologia politica a președintelui Xi Jinping in statutul sau, plasandu-l pe acesta pe același nivel cu fondatorul Chinei moderne, Mao Zedong, cimentandu-i astfel puterea asupra partidului inaintea alegerii noilor structuri de conducere, informeaza Reuters…

- Poluarea este raspunzatoare de moartea a milioane de persoane la nivel mondial, mare parte dintre acestea fiind cauzate de afecțiunile asociate acestui fenomen, precum probleme cardiace, accidente vasculare cerebrale și cancer de plamani, conform unui studiu internațional de amploare, scrie AGERPRES,…

- Liderii celor patru state ale Grupului de la Vișegrad (Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria) au participat miercuri seara la o cina impreuna cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la invitația acestuia din urma, care a incercat astfel sa atenueze disensiunile dintre aceste țari și…

- Canadianul Joshua Boyle a dezvaluit presei de ce el și soția lui americana, Caitlan Coleman, au decis sa faca copii în timp ce erau ținuți ostatici de talibani. Fostul ostatic a povestit pe email pentru Associated Press ca el și soția lui au decis sa aiba copii în captivitate…

- Omul de afaceri Osman Kavala, un lider marcant al societatii civile, a fost arestat la aeroportul din Istanbul, in cadrul unei anchete secrete, informeaza agentia de stiri Reuters, citand presa turca. Site-ul de stiri T24 relateaza ca omul de afaceri ar fi fost arestat de politia antiterorista…

- La cel puțin 26 de morți se ridica bilanțul atacului cu drone efectuat luni seara de forțele SUA impotriva rețelei extremiste Haqqani intr-o zona tribala din Pakistan, la frontiera cu Afganistanul vecin, au anunțat marți responsabili locali, citați de AFP. Un prim bilanț dat publicitații…

- Grupul auto german Daimler a anunțat luni ca a demarat un proces de implementare a unei noi structuri organizaționale, conform careia divizia de automobile Mercedes-Benz și cea de camioane și autobuze vor deveni entitați independente din punct de vedere legal sub acoperișul Daimler, o mutare care…

- La scurt timp dupa ce a ajuns vineri seara in Canada, fostul ostatic Joshua Boyle i-a acuzat pe rapitorii sai, rețeaua Haqqani afiliata talibanilor, ca i-au ucis fiica și i-au violat soția, americanca Caitlan Coleman, relateaza sambata AFP. "Stupiditatea și raul celor din rețeaua…

- Joshua Boyle, fost ostatic canadian eliberat joi in Pakistan alaturi de soția sa americana și de cei trei copii ai lor, nascuți in captivitate in Afganistan, au ajuns vineri seara la Toronto, a anunțat guvernul canadian, informeaza AFP și Reuters. "Ne alaturam familiei Boyle pentru…

- Lufthansa isi confirma pozitia de lider al liniilor aeriane in Germania dupa ce a semnat achizitionarea unei mari parti din compania aflata in insolventa, Air Berlin, intr-o afacere ce va costa 210 milioane de euro, potrivit Reuters. Lufthansa planuieste sa foloseasca activele companiei…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a transmis, duminica, un mesaj ironic presedintelui american Donald Trump, afirmand ca sanctiunile si criticile Washingtonului l-au facut faimos in intreaga lume, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, arata Mediafax.”Este o onoare ca seful imperiului…

- Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) iși va reduce in mod drastic operațiunile in Afganistan in urma atacurilor in care și-au pierdut viața șapte dintre membrii personalului sau in anul in curs, transmite Reuters, scrie agerpres.ro.

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, ascunsi intr-un microbuz incarcat cu mobila, unsprezece cetațeni din Afganistan, Pakistan și Bangladesh, care intenționau sa intre ilegal in Romania. Cei unsprezece migranți au fost predați autoritaților bulgare pentru continuarea cercetarilor, iar…

- Seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a invitat pe cei patru lideri ai tarilor membre ale Grupului de la Visegrad la un dineu, in incercarea de a detensiona relatiile dintre acestea si tarile vestice, potrivit unei scrisori consultate de Reuters.

- Un cetatean american a fost gasit vinovat vineri de un tribunal federal din New York pentru sprijinirea gruparii teroriste Al-Qaida si pregatirea unui atentat cu masina capcana in 2009 asupra unei baze militare americane din Afganistan, relateaza sambata Reuters si DPA. Muhanad Mahmoud Al Farekh,…

- Fostul ofițer de armata și poliție Henry Bolton a fost caștigatorul surpriza al alegerilor de vineri pentru conducerea formațiunii eurofobe Partidul Independenței Marii Britanii. Al patrulea lider al UKIP in decurs de un an și-a declarat ca prioritate sa asigure ca guvernul minoritar condus de conservatoarea…

- Muzicianul suedez Benny Andersson, fost component al formației Abba, lanseaza vineri un nou album intitulat ''Piano'', care conține o serie de piese celebre ale grupului suedez interpretate la pian, fara acompaniament instrumental și vocal. Sursa foto: www.icethesite.com ''Piesele…