- Producatorul de soluții de securitate cibernetica Bitdefender a deschis un nou birou la Targu Mureș, al cincilea din Romania al companiei, pe langa cele din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara. Noile spații de birouri ale companiei, din clădirea Multinvest Business Center 2, sunt unele…

- • Inscrierile – pana pe 31 martie Episcopul romano-catolic de Oradea, Laszlo Bocskei, considera ca vizita Papei Francisc in Romania trebuie sa aiba si urmari si sa reprezinte un nou inceput. „Este un dar de la Dumnezeu ca putem sa il salutam pe Sfantul Parinte”, a spus episcopul Laszlo Bocskei, potrivit…

- Cel mai mare turneu global de fotbal 5-la-5 revine in 2019 cu etape de calificare in 9 orașe din Romania și Moldova. Dupa Tao United, caștigatoarea din 2017 a Finalei Mondiale, și ABC United in 2018, se cauta din nou echipa care sa reprezinte Romania la acest turneu unic. Inscrierile se deschid pe data…

- Tinta anului 2019 in ceea ce priveste atragerea fondurilor europene prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 este de cel putin un miliard de euro, ceea ce ridica rata de absorbtie la 53%. Astfel, potrivit unui document dat publicitații de AFIR, se arata ca pana acum Romania a atras 6,43…

- A fost stabilit pragul minim de 1 miliard de euro pentru absorbția fondurilor alocate prin PNDR in anul 2019 Ministrul agriculturii și dezvoltarii rurale, Petre DAEA, a avut in cursul zilei de 9 ianuarie 2019 prima intalnire de lucru cu factorii decizionali ai Agenției pentru Finanțarea Investițiilor…

- Ministerul Agriculturii vrea sa legifereze printr-o Lege a Laptelui modul in care consumatorii sunt informati corect in privinta conformitatii produselor alimentare ce au in compozitie produse lactate, intrucat controalele realizate anul trecut au scos la iveala ca 74% din agentii economici controlati…

- Operatorul aerian de stat Tarom a avut, in 2018, o evolutie interesanta si neasteptata. Compania naţională şi-a înnoit flota cu două noi aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation), achiziţionate în leasing operaţional, şi a semnat, la Londra, un contract…