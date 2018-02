Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele regional PNL, deputatul Victor Paul Dobre, considera ca exista tendinta de a condamna o institutie daca unul dintre angajatii acesteia ar fi gresit, spunand ca el nu ar schimba institutiile dupa oamenii, precizand ca ar fi o mare eroare din partea PSD sa faca schimbari la nivelul…

- Reacția procurorul general Augustin Lazar, dupa atacurile la adresa DNA. Augustin Lazar dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, ”de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv”. Procurorul generat atenționeaza ca prin actiunile de instigare publica…

- Consiliul Superior al Magistraturii isi va preciza, miercuri, pozitia fata de scandalul declansat dupa ce fostul deputat PSD, Vlad Cosma, cercetat de DNA pentru coruptie, a facut publice mai multe inregistrari audio cu procurorii DNA Prahova, Lucian Onea si Mircea Negulescu, care vorbeau despre aranjarea…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a declarat marți la Antena 3 ca va face o plangere penala impotriva sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea. „Am fost arestata exact in timpul alegerilor parlamentare(...). Numai eu știu la ce abuzuri am fost supusa cat am fost…

- Utilizarea excesiva de antibiotice de ultima generatie in mod nejustificat, fara efectuarea de analize de laborator care sa dovedeasca necesitatea si eficienta tratamentului, reprezinta o crima impotriva umanitatii si o deturnare de fonduri de la CNAS prin recomandarea nejustificata de medicamente,…

- Jurnalistul de la "Adevarul" Liviu Avram afirma, intr-o postare pe Facebook, ca discuțiile dintre Vlad Cosma, procurorul Portocala și șeful DNA Ploiești vizau nu falsificarea unor probe, ci disimularea modului real in care documentele au ajuns in posesia DNA Ploiești. Disimularea s-a operat prin…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma, in ultimele zile, inclusiv prin publicarea unor inregistrari care ar fi fost efectuate in sediul DNA Ploiești.

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova trece la un alt nivel. Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3 au fost preluate in…

- Cristian Tudor Popescu a intervenit in scandalul momentului! Jurnalistul a comentat la Digi24 reactiile politicienilor la scandalul DNA-Antena3-RTV si a analizat si intervenitiile primului-ministru. „Dna Dancila, premierul Romaniei, solicita intoarcerea...

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI vrea sa-l audieze pe Sebastian Ghita, aflat in Serbia, daca si acesta va fi de acord, a anuntat, marti, presedintele comisiei, senatorul social-democrat Claudiu Manda, la Parlament, și a precizat ca va fi trimisa o invitație oficiala scrisa, in acest…

- Plin scandal in peisajul justiției din Romania! Dupa ce s-a redeschis, din nou, Cutia Pandorei- acuzații grave, dezvaluiri fara precedent despre șefa DNA- iata ca, Laura Codruța Kovesi vine cu o explicație referitoare la declarațiile facute de procurorul Mihaiela Iorga Moraru, la cererea jurnaliștilor…

- S-au strans hienele pesediste la capataiul DNA! Tara e aproape toata in ghearele Satanei de Teleorman, doar o mana de oameni si de institutii mai stau in calea controlului deplin. Daca n-ar fi procurorii anti-coruptie, nimeni si nimic nu i-ar opri sa jefuiasca in voie. Eu ma intreb: chiar…

- Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunța ca a deschis un dosar penal in care sunt anchetate faptele din inregistrarile prezentate de Antena 3.”Ca urmare a solicitarilor mass-media de a prezenta un punct de vedere in legatura cu relatarile jurnalistice…

- Vorbim despre vicepreședintele național al PNL pe probleme de justiție, senatorul Ben Oni Ardelean, care a avut un punct de vedere extrem de tranșant in acest subiect. "Sunt cazuri punctuale care denota o problema sistemica. (...) Daca am fi fost intr-o democrație consolidata, nu vreau sa…

- Vicepreședintele național al PNL pe probleme de Justiție, senatorul Ben Oni Ardelean, a declarat luni seara, la Antena 3, ca in urma acuzațiilor de masluire a unor probe la DNA, „problema sistemica trebuie devoalata in intreaga ei increngatura și amploare”.

- Acuzatiile incendiare facute de procurorul Mihaiela Moraru Iorga au provocat ieri reactia magistratului clujean Dana Girbovan, care s-a declarat stupefiata de posibilitatea ca DNA sa provoace anchetarea unui posibil premier doar pentru a se evita numirea ei in functia de ministru al Justitiei. O alta…

- Victor Ponta e acuzat, de DNA Ploiesti, ca a primit 220.000 de euro pentru a-i asigura lui Sebastian Ghita un loc eligibil la alegerile din 2012. Este vorba despre dosarul intitulat ”dosarul Tony Blair”, iar Vlad Cosma a facut noi dezvaluiri, luni seara, la Antena 3. Astfel, conform lui Cosma, șeful…

- Parlamentari clujeni ai opozitiei si puterii, despre scandalul momentului. "PSD are pe agenda proprie executarea DNA" vs "Avem o problema" Parlamentari clujeni din opozitie dar si de la putere au comentat pentru ZIUA de CLUJ scandalul momentului legat de presupuse dezvaluiri despre procurorii DNA si…

- Procurorul general Augustin Lazar vine cu noi precizari privind acuzatiile grave facute de fostul deputat Vlad Cosma, la adresa DNA. „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public…

- Intr-o noua postare fostul ministru Elena Udrea vorbeste despre cum se fabrica dosarele cu ajutorul martorilor falsi sub amenintarea cu puscaria si despre cum Kovesi si Sistemul urlau ca nu este adevarat. Dar acum, in urma dezvaluirilor de noaptea trecuta, „avem probe cutremuratoare”.

- Social-democrații au reacționat dupa ce Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrarile in care fostul deputat PSD Vlad Cosma acuza procurorii DNA Ploiești ca ar fi falsificat dovezi in dosare in care este vizat și afaceristul fugar Sebastian Ghița. ”Aici nu e vorba despre cine este intr-o anumita…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui Sebastian…

- Aflat in Serbia de o perioada insemnata de timp, si dupa ce o lunga vreme nu s-au mai aflat dezvaluiri din partea sa, de genul celor difuzate de postul TV pe care l-a infiintat, Sebastian Ghita a rupt, practic, tacerea, seara trecuta, dupa ce la Antena 3 au aparut acuzatii privind fabricarea unor probe…

- ROBOR isi mentine tendinta de crestere Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,06%, de la 2,04%, cat a fost cotat vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finele anului…

- Un nou deces din cauza gripei. Orasele in care sunt focare Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, luni, ca numarul deceselor provocate de virusul gripal a ajuns la 19 dupa ce o alta persoana a murit din aceasta cauza. Institutul National de Sanatate Publica (INSP), prin…

- Sorina Matei reactioneaza la inregistrarile difuzate duminica seara de Antena 3, cu privire la fabricarea si plantarea de probe intr-un dosar DNA Ploiesti. Jurnalista este de parere ca este nevoie de suspendarea sefei DNA si de demararea unor anchete la Parchetul General si Inspectia Judiciara."In…

- Sebastian Ghita a intrat in direct la Antena 3, prin telefon, dupa ce Vlad Cosma a facut publica o inregistrare in care prezinta presupuse abuzuri ale lui Mircea Negulescu, inregistrari in care Cosma afirma ca a fost pus sa falsifice probe impotriva lui Ghita. Iata cateva dintre declaratiile lui Ghita: …

- Deputata PSD, Andreea Cosma spune ca procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea, i-a cerut sa il denunte pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar si pe Sebastian Ghita. "Onea mi-a spus ca imi ofera identitate protejata ca sa fac denunt impotriva lui Liviu Dragnea. Am refuzat si am fost trimisa in judecata de DNA.…

- "Pana in 2014 aveam relatii normale. Kovesi parea sanatoasa la cap la momentele alea. Ma intalneam cu dansa in nenumarate locuri, ma consideram apropiat. Sunt dezamagit de naiv si tantalau ce am fost eu. Cand am vazut cum aceasta fiinta se transforma, am tipat, am strigat. Nu mi-a dat prin cap sa o…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, aflat de aproape un an de zile in Serbia, a aparut intr-un interviu la Antena 3 dupa ce postul a prezentat mai multe inregistrari cu fostul deputat PSD Vlad Cosma care acuza procurorii DNA Ploiești ca fabrica și planteaza probe. „Au urmat dezvaluirile facute de sora mea…

- Scandalul dezvaluirilor si al inregistrarilor cu procurorul DNA Prahova, Mircea Negulescu, este unul imens. Acum, deputata PSD, Andreea Cosma iese la rampa. Aceasta spune ca procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea i-a cerut sa il denunte pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar si pe Sebastian Ghita. Mai…

- Refugiat la Belgrad, dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, Sebastian Ghița a facut, duminica seara, la Antena 3, noi dezvaluiri, in urma apariției informațiilor ca in dosarele sale au fost falsificate probe la DNA Ploiești. ”Am urmarit emisiunea și va marturisesc ca este ceea ce m-a convins…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, a fost la el acasa, la Ploiesti, acest lucru demonstrand relatia apropiata pe care a avut-o cu aceasta.

- Parlamentul European discuta, astazi, situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Ministrul Justiiei, este deja in Franta unde va avea intalniri cu reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene.

- Vicepresedintele liberal Florin Roman a anuntat, vineri, la Alba Iulia, ca va propune luni conducerii Partidului National Liberal (PNL) depunerea unei motiuni simple pe Educatie si a uneia impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Saptamana viitoare, luni, avem sedinta de Birou Executiv…

- Italia va depune apel la Curtea Europeana de Justitie impotriva deciziei autoritatilor europene de a muta Agentia Europeana a Medicamentelor din Marea Britanie in Olanda, a anuntat o sursa guvernamentala, relateaza Reuters.

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta va juca, duminica, 28 ianuarie, de la ora 12.30, in sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier, impotriva echipei gazda CSM Sighetu Marmatiei, in cea de-a doua etapa a turneului semifinal al Ligii l. Formatia pregatita de Alexandru Olteanu si Bogdan…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri ca PSD va modifica "mult" Codurile penale, iar intrebat de ce ministrii cu probleme penale vor face parte din Cabinetul Dancila, acesta a raspuns "pentru ca putem". De asemenea, el spune ca protestatarii care nu sunt de acord…

- Fostul sef SPP, Dumitru Iliescu, ii cere prim-adj. SRI Razvan Ionescu sa spuna daca sunt reale informatiile pe care le are, potrivit carora a avut o intalnire cu F.Coldea, acesta cerand producerea de probe impotriva sa. Solicitarea ar fi venit de la Kovesi, in timp ce Hellvig nu stia de intalnire.

- Premierul Mihai Tudose face afirmații fara precedent, in direct la Antena 3. Acesta susține ca pedeapsa cu moartea ar trebui aplicata in unele cazuri.„Aici sunt eu mai neeuropean. Probabil ca o sa ma coste. Mie mi se pare și pedeapsa cu moartea puțin pentru cel care nenorocește o viața. Mai…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, iese la atac dupa ce Banca Nationala a decis sa creasca dobanda de politica monetara. Liberalul sustine ca masura nu este altceva decat consecinta "dezmatului fiscal al PSD". Mai mult, el prevede o crestere continua a dobanzii de politica monetara, pana la 4%, dar…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca James Comey, mana dreapta a lui Hillary Clinton, a fost acuzat de incalcarea protocoalelor de securitate de baza. "A pus Parole Secrete in mainile agenților straini. Mai țineți minte pozele cu marinari pe submarine? La inchisoare! Trebuie ca Departamentul…

- Un angajat din cadrul SRI este cercetat dupa ce a provocat un accident rutier în apropierea localitații ilfovene Tâncabești, în urma caruia a murit o femeie de 35 de ani. Angajatul SRI a fost testat, aparatul etilotest indicând o valoare de 0.43 miligrame/litru alcool în…

- "Sper ca senatorul liberal Marius Nicoara sa aiba demnitatea, onoarea, de a demisiona din Parlament dupa ce Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au pronuntat, astazi, sentinta in cazul domniei sale: pedeapsa de un an inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de "conducere…

- Svetlana Kuznețova (32 de ani, 12 WTA) a recunoscut intr-un interviu ca o apreciaza mult pe Simona Halep, noul lider mondial din clasamentul WTA. "Personal, i-am tinut pumnii Simonei Halep sa ajunga lider mondial. Multi nu ii dadeau nici o sansa, dar a reusit aceasta performanta intr-un moment in care…

- „Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei ia in considerare o legislatie ce ar putea submina lupta impotriva coruptiei si slabi independenta sistemului judiciar in Romania”, se arata intr-o declaratie de presa intitulata „Romania – propuneri ce afecteaza independenta sistemului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara, la Antena 3, ca a solicitat "categoric" abrogarea din Statutul politistului a textului ce permite pensionarea politistilor la varste mai mici de 47 de ani. Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE la…

- Procurorii anticoruptie au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de Liviu Dragnea si de ceilalti suspecti din dosarul "Tel Drum", a anuntat, marti, DNA. Masurile au fost dispuse pentru recuperarea prejudiciului din dosar, estimat la peste 127 de milioane de lei.Prin…

- Un lider liberal da o lovitura dura social-democratilor! Secretarul general adjunct al PNL Giurgiu, Ionel Dinu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca in nume personal va depune la Tribunalul Bucuresti o solicitare de dizolvare a PSD pe cale judecatoreasca, potrivit normelor legale, pentru…