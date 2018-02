Stiri pe aceeasi tema

- Cei care refuza sa lucreze ar putea ramane fara ajutor social. Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petiție online pentru a modifica legea venitului minim garantat astfel incat celor care refuza sa lucreze sa li se retraga ajutorul social. Deputatul PNL spune ca a i-a venit aceasta idee dupa ce a…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. El sustine…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica legea astfel incat cine refuza sa munceasca sa nu mai poata primi ajutor social de la stat. Liberalul vrea sa schimbe articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.…

- Lovitura dura pentru PNL, din partea lui Calin Popescu Tariceanu. Liderul ALDE a lansat un atac dur la adresa liberalilor, in cadrul unei conferinte de presa sustinute dupa participarea la Scoala de Iarna a TLDE.Citeste si: Andrei Plesu RUPE TACEREA: Eseistul FACE LUMINA si arata cine sunt…

- Concret, parlamentarul vrea ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. Florin Roman sustine ca au fost situatii in care "mass-media a prezentat cazuri in care beneficiarii de venit minim garantat se plimba cu masini de lux sau stau in conace". "In Romania,…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online pentru a modifica Legea privind venitul minim garantat, in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. Roman sustine ca au fost situatii in care „mass-media a prezentat cazuri in care beneficiarii de venit…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. El sustine…

- „Orice s-ar zice, lucrurile nu merg prea bine in țara noastra”, asa isi incepe editorialul Andrei Plesu in Dilema Veche, articol intitulat „Singuri printre dusmani”. Citeste si: Adrian Nastase, IRONII la adresa lui Klaus Iohannis: 'Sper sa nu spuneți ca urmez exemplul președintelui...'…

- Mai multi politicieni au depus un act normativ ce prevede ca pensionarii si famiile cu copii care au un venit net mai mic de 1.200 lei sa primeasca lunar bonuri pentru alimente in valoare de 500 lei. Legea mai prevede ca acest ajutor sa poata fi acordat si celor care nu au venituri, cu conditia…

- Indemnizatii mai mari pentru parlamentari, ca urmare a cresterii salariului minim Parlamentarii au primit, in luna februarie, indemnizatii majorate ca urmare a cresterii salariului minim la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit unor informatii obtinute de MEDIAFAX, indemnizatia…

- Danut Bica, deputat PNL, afirma ca fluturasul de salariu pentru luna ianuarie spune totul despre dezastrul provocat de guvernarea PSD-ALDE. Deputatul PNL de Arges Danut Bica este revoltat de faptul ca salariile a zeci de mii de romani vor fi diminuate incepand de la 1 ianuarie 2018, scaderile fiind…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a adresat o scrisoare deschisa membrilor Parlamentului European dupa ce Monica Macovei, alaturi de Sven Giegold, a organizat o conferința despre protestele din Romania. Social-democratul considera ca gestul europarlamentarului roman este unul „scandalos” și cere Parlamentului…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de peste 27 de milioane de euro in 2017, cu 60% mai mult decat in anul precedent. Cele mai mari amenzi au fost acordate pentru incheierea unor intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice.…

- Deputatul PNL Florin Roman spune ca Guvernul intentioneaza sa inchida 1.000 de unitati scolare si gradinite anul acesta, ca urmare a unor masuri luate in teritoriu prin intermediul inspectoratelor scolare. „Este o masura care nu are niciun fel de studiu de impact, care nu are niciun fel de analiza…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a anunțat la conferința de presa susținuta, miercuri, la sediul partidului din Alba Iulia ca a cerut liderilor UDMR sa retraga Legea depusa la sfarșitul anului trecut, in care este vorba despre autonomie pe criterii etnice. El a spus ca ”Anul Centenar este unul in…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a transmis ca susține nominalizarea la funcția de prim-ministru al Romaniei pe Viorica Dancila deoarece „cred in aceleași valori social-democrate”. „Susțin nominalizarea doamnei Viorica Dancila la funcția de prim-ministru al Romaniei deoarece credem in aceleași valori…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, se implica in scandalul din PSD si lanseaza un atac dur la adresa Guvernului. "Datoria externa a Romaniei, direct proportionala cu luptele din PSD", scrie politicianul, pe Facebook. Deputatul ii acuza pe social-democrati ca au scapat fraiele guvernarii,…

- Pensia pentru limita de varsta este principala categorie de pensie acordata in Romania. Conform legislatiei in vigoare, pensia pentru limita de varsta se obtine la data la care se atinge varsta-standard de pensionare, daca este efectuat cel putin stagiul minim de cotizare. Varsta standard de pensionare,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor. Social-democratul a mai avut un proiect de lege asemanator, dar a fost respins in 2015 de Parlament.

- Parlamentarul a lansat, marti, un apel public catre presedintele Klaus Iohannis, cerand organizarea cat mai rapida a referendumului pe tema autonomiei locale. "Consider ca a venit timpul sa reactionam din punct de vedere institutional si sa inchidem o data pentru totdeauna subiectul autonomiei…

- Bogdan Maleon cerea reducerea pensiilor foștilor comuniști. Bogdan Petru Maleon, profesor universitar și director general la Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu” din Iași, era implicat și in activitați ale societații civile. In urma cu șapte ani, Maleon a semnat – alaturi de alți intelectuali…

- Deputatul PSD are mai multe propuneri privind Legea 286/2009 și 135/2010. El face propuneri pentru inchisoare la domiciliu pentru unele categorii de persoane (peste 60 de ani, cu pedeapsa pana-n 3 ani sau pentru cei cu boli incurabile), scade pedepsele pentru dare și luare de mita, crește pragul…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru au initiat o propunere legislativa care urmareste reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea unui sindicat, de la 15 la 3, motivand ca salariatii ar avea mai multe sanse sa-si apere drepturile si interesele. In…

- Schimb de replici Tariceanu - Gotiu. Seful Senatului: Vreti circ permanent Un schimb de replici a avut loc pe holul Parlamentului intre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si senatorul USR Mihai Gotiu, Tariceanu acuzandu-l ca vrea un circ permanent in Parlament. Discutiile au avut…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu 180 voturi 'pentru', 86 'impotriva' si cinci abtineri, o propunere legislativa care permite parlamentarilor, membrilor Guvernului, prefectilor, primarilor si viceprimarilor sa exercite calitatea de comerciant persoana fizica. Propunerea legislativa…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului…

- Deputatul PNL Florin Roman și-a lipit pe gura o banda de scotch in plenul Camerei, acuzandu-i pe cei din majoritatea parlamentara ca vor sa inchida gura Opoziției. „Astazi traim o noua inovație procedurala, cu doua ședințe de vot final in aceeași zi ca sa trecem Regulamentul fara dezbatere, ca sa dam…

- Scandal fara precedent si fara sfarsit in Romania. De la protestele impotriva OUG 13, de la inceputul anului, si pana acum, milioane de oameni au iesit in strada impotriva incercarii PSD de a modifica legile justitiei. Social democratii au retras OUG 13 si acum modifica aceste legi in Parlament.…

- Agentiile de turism din Romania au demarat o petitie pe care au adresat-o presedintelui Klaus Iohannis, nemultumiti de initiativa parlamentara de modificare a comercializarii pachetelor de servicii turistice.

- Modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor au fost votate, luni, pe furis si in viteza de catre deputati. Au fost 179 de voturi "pentru" si 90 de voturi "impotriva". De asemenea, a fost adoptata cu 167 de voturi "pentru" si 90 de voturi "impotriva" si…

- Deputatul PNL, Catalin Predoiu, a afirmat ca a primi miercuri noaptea o serie de amendamente ale UNJR la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara prin care se „evapora” competenta DNA. ”Aseara (miercuri, n.r.) la ora 12.30 o parte dintre membrii…

- Procedural, un proiect de lege nu poate fi inregistrat la Camera decizionala pana cand nu este adoptat de prima Camera sesizata, insa pe site-ul Senatului cele doua proiecte apar ca fiind inregistrate la Biroul Permanent pentru dezbatere. Anomalia a fost reclamata de la tribuna Camerei Deputatilor…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a inceput luni dezbaterile asupra Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa ce saptamana trecuta a finalizat raportul pe Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Se continua dezbaterile asupra legilor Justitiei…

- Un lider mondial ajunge in Romania și vrea sa dea lovitura pe o importanta piața. Inființat in 2010, in Olanda, colosul este prezent in peste 30 de țari și 980 de orașe.Gigantul este indispensabil pentru orașe mari precum Amsterdam, Rotterdam și Monaco, iar acum iși face intrarea și in țara…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, a adresat o interpelare catre Ministerul Transporturilor cu privire la situația la zi a lucrarilor pe tronsoanele de autostrada neterminate, dar și cu privire la termenele de finalizare. Potrivit documentului primit, loturile de pe Autostrada Sebeș – Turda vor fi recepționate…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a inceput luni dezbaterile asupra Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa ce saptamana trecuta a finalizat raportul pe Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Se continua dezbaterile asupra legilor Justiției…

- Deputatul PNL Florin Roman a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre un proiect prin care daca refuzi un loc de munca, nu mai primești venit minim garantat. Deputatul spune ca sunt 200.000 de oameni, care primesc venit…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a transmis ca marți, 29 noiembrie, in baza unui raport favorabil abrobat de Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege care vine in sprijinul medicilor și cadrelor didactice care vor sa…

- Guvernul a adoptat, in ședința de miercuri, hotararea prin care majoreaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata la 1.900 lei, de la 1 ianuarie. Astfel, majorarea salariului minim brut de la 1.450 lei la 1.900 lei reprezintă o creștere de 31,03% față de anul 2017 și…

- „Miercuri, 29 noiembrie a.c., in sedinta de plen a Camerei Deputatilor (camera decizionala), am votat Legea prevenirii.Aceasta a fost adoptata cu un numar 177 de voturi pentru si 26 de voturi impotriva. Asa cum am promis si discutat cu cetatenii in campania electorala, iata ca proiectul mult asteptat,…

- Executivul va aproba in ședința din aceasta saptamana Hotararea de Guvern prin care salariul minim va fi majorat la 1.900 de lei, a susținut, luni, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. "În același timp cu bugetul, vom avea această Hotărâre de Guvern referitoare la salariul…

- Deputatul UDMR Marton Arpad a declarat despre calendarul legilor justiției ca este nerealist . Marton Arpad crede ca legile justitiei nu vor putea fi adoptate pana la mijlocul lunii viitoare, asa cum ar vrea PSD. „Calendarul mi se pare, cel putin vazand ritmul in care avanseaza dezbaterile, nerealist.…

- Un deputat PNL le-a pus gand rau asistatilor social. In cazul in care oamenii refuza un loc de munca, sa piarda automat ajutorul social, propune parlamentarul. In prezent, legea le da dreptul asistatilor social sa refuze de 3 ori un loc de munca.

- Initiativa legislativa depusa in luna mai de deputatii PNL Florin Roman si Raluca Turcan si care prevede ca refuzul unui loc de munca oferit sau perticiparea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala conduce la suspendarea dreptului la ajutorul social a fost…

- Intrebat cand va fi adoptata Hotararea de Guvern privind majorarea salariului minim pe economie, premierul Mihai Tudose a raspuns ca majorarea "va fi prinsa in bugetul pe 2018" si va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018. Premierul Tudose a mai precizat si ca proiectul de buget pe 2018 va fi gata…

- Un lider liberal da o lovitura dura social-democratilor! Secretarul general adjunct al PNL Giurgiu, Ionel Dinu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca in nume personal va depune la Tribunalul Bucuresti o solicitare de dizolvare a PSD pe cale judecatoreasca, potrivit normelor legale, pentru…

- „Nu este vorba despre comisia noastra de ancheta, ci vorbim despre un principiu, despre autoritatea si suveranitatea Parlamentului si despre faptul ca avem o decizie CCR fara echivoc. Legea spune ca ministrul Justitiei exercita controlul ierarhic asupra procurorilor. Totodata avem in legea 303 articolul…

- Deputatul PSD Cristina Dumitrache, initiatorul acestor modificari la legea vaccinarii, sustine ca sunt articole abuzive care trebuie eliminate din aceasta lege. Culmea e ca legea a aparut tocmai ca sa ii oblige pe parinti sa isi vaccineze. "In forma in care a ajuns la noi la Camera, pot sa…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader este asteptat luni in plenul Camerei Deputatilor, la solicitarea liberalilor, la o dezbatere pe tema situatiei penitenciarelor. Toader ar urma sa participe intre 16.00 si 17.00, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbateri politice cu tema „Situatia penitenciarelor…