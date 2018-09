Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Popular European din Parlamentul European (PPE), Manfred Weber, a spus marți ca este „extrem de ingrijorat de situația din Romania”, dupa o intrevedere cu Viorica Dancila la Bruxelles. „Sunt extrem de ingrijorat de situația din Romania”, a scris, pe contul sau de Twitter, Weber. El…

- "Tariceanu da vina pe "statul paralel", pe serviciile secrete din Romania pentru toate deficientele in ceea ce priveste statul de drept. Aceasta este prea simplu, asa ca am intrebat ce masuri va lua pentru a lupta impotriva coruptiei, pentru a lupta impotriva fraudei si pentru a actiona in vederea dezvoltarii…

- Liderul grupului PPE, Manfred Weber, a transmis, dupa intalnirea avuta marti cu premierul Viorica Dancila, ca este extrem de ingrijorat de situatia din Romania si ca a intrebat-o pe Dancila despre coruptie si despre independenta justitiei, el aratand ca Romania face pasi inapoi in ceea ce priveste lupta…

- Ambasada Suediei la București face o aluzie, prin intermediul unei postari pe Facebook, la cazul întâlnirii ratate Dancila-Juncker.În mesajul postat pe reteaua de socializare, reprezentanta diplomatica arata ca în Stockholm a fost rezolvata problema traficului…

- Este destul de grav ca președintele Donald Trump incalca standarde etice ale Guvernului SUA, insa atunci cand avocatul lui Trump, Rudy Giuliani, s-a bagat in lupta impotriva corupției dintr-o alta țara, Romania, acesta a facut de ras Statele Unite prin discursul lui indreptat impotriva unui guvern curat,…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti face apel la Romania sa „mentina si sa sprijine puternicele sale institutii de lupta impotriva coruptiei”. Si Comisia Europeana conditioneaza evaluarile din mecanismul MCV de mentinerea rezultatelor in lupta anticoruptie. „Ambasada SUA isi reafirma angajamentul…

- Este important ca reforma sa ajute lupta impotriva coruptiei si stabilirea statului de drept si sa nu impiedice aceste obiective, a declarat, joi, ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, in cadrul unei conferinte de presa organizate la finalul mandatului sau la Bucuresti. Precizarile acestuia au…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi amanat sedinta de Guvernul comuna, care ar fi trebuit sa o aiba loc, in luna august, la Bucuresti, alaturi de omologul roman Viorica Dancila, potrivit unui anunt facut pe Twitter de jurnalistul israelian Attila Somfalvi.