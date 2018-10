Stiri pe aceeasi tema

- Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, a avut, marți, la Strasbourg, o intrevedere cu premierul Romaniei, Viorica Dancila, și cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. Reuniunea celor 3 a venit la doar o zi dupa o ședința a LIBE, in care Timmermans a amenințat Romania ca va ajunge…

- Potrivit informațiilor prezentate in jurnalul orei 10.00, la Romania TV, ministrul Tudorel Toader a fost chemat la Guvern de catre Viorica Dancila. Amintim ca presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri, la Parlament, ca apreciaza „in mod deosebit" activitatea ministrului…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, miercuri, ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu trebuie sa paraseasca Guvernul, precizând ca apreciaza ca &"foarte buna&" activitatea tuturor membrilor ALDE din Executiv.

- Liviu Dragnea i-a amenințat pe cei din ALDE ca e posibil ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, om propus de Calin Popescu Tariceanu pentru aceasta funcție in 2017, pe un post, de drept, al PSD, ar putea fi remaniat! Totodata, Dragnea l-a atenționat pe Tariceanu ca și funcția de președinte al Senatului…

- Ministrul Finantelor nu si-a ascuns nemultumirea fata de felul in care decurg discutiile cu al sau coleg din Guvern, in speta cu Tudorel Toader, in privinta Fondului Suveran de Investitii, legea atacata da CCR -atat de catre presedinte, cat si de Opozitie – si declarata neconstitutionala. Teodorovici…

- Colegii Adinei Florea, procurorul propus de ministrul Justiției pentru șefia DNA, spun ca aceasta are experiența manageriala și este un bun lider, iar unii dintre ei nu au fost surprinși de anunțul lui Tudorel Toader, scrie Mediafax.Procurorul sef Secție Urmarire Penala, Zafer Sadic, din cadrul…

- Adina Florea, procurorul propus de Tudorel Toader pentru conducerea DNA, susține, in proiectul de management prezentat ministrului Justiției, ca un bilanț necosmetizat al activitații DNA scoate la lumina abateri de la rigorile statului de drept, iar uneori componente in conflict cu legea."Fara…

- Comisia 1 din Consiliul Superior al Magistraturii a decis, luni, ca proiectul de ordonanta de urgenta propus de ministrul Justitiei pentru prelungirea mandatelor sefilor Inspectiei Judiciare sa fie supus consultarii cu sistemul judiciar, urmand ca, saptamana viitoare, CSM sa decida daca va acorda aviz…