- Guvernul s-a reunit, marti, intr-o ședința extraordinara, in care se va stabili ca referendumul pentru modificarea Constitutiei se va desfasura pe parcursul a doua zile, 6 si 7 octombrie. Legea pentru revizuirea Constituiei, care redefineste familia ca fiind uniunea dintre un barbat si o femeie, a fost…

- Liderul PSD si premierul au iesit impreuna din Palatul Victoria, ei fiind huiduiti de mai multe persoane adunate in fata sediului Executivului, care au strigat "Hotii". Discutiile, la care au luat parte mai multi ministri, au durat aproximativ o ora, incheindu-se in jurul orei 19.00. Liderul PSD Liviu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Neptun, ca premierul Viorica Dancila il va suna luni pe presedintele CE, Jean Claude Juncker, dupa ce Gabriela Firea a spus ca a cerut demisia ministrului de Interne, dupa semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul Corina Cretu.

- Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari face apel catre toți minerii și energeticienii sa-i traga de maneca pe deputați, senatori și pe șefii județului, sa se bata pentru obținerea condițiilor speciale de munca pentru toți angajații CEO Manu Tomescu a facut apelul pe pagina sa…

- “Nu am facut inca o evaluare, dar as vrea sa fac o precizare. Evaluarea nu o facem asupra persoanei, ci asupra indeplinirii programului de guvernare. Fiecare ministru nu va fi evaluat in ceea ce priveste persoana respectiva, ci asupra modului in care si-a indeplinit masurile din programul de guvernare”,…

- Sursele consultate de Adevarul indica mai multe scenarii legate de o noua ordonanta de urgenta pe care Guvernul Dancila ar putea sa o adopte in sedinta de marti cu scopul de a-l salva de puscarie pe liderul PSD Liviu Dragnea, dar si pe alti politiceni si oameni de afaceri. Informatia a fost publicata…

- Comisia pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor a adoptat o initiativa de modificare a Legii Pensiilor prin care se reduce stagiul de cotizare pentru mai multe categorii de pensionari care au muncit in conditii speciale, precum si varsta standard de pensionare cu 13 ani. …

- Liviu Dragnea ar intenționa adoptarea unei ordonanțe de urgența pentru amnistie și grațiere, insa premierul Viorica Dancila s-ar opune acestei masuri, potrivit unor surse citate de G4media.ro.Guvernul poate adopta OUG doar pe durata sesiunii extraordinare parlamentare, adica pana joi, 19 iulie.…