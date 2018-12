Stiri pe aceeasi tema

- In ultima zi a lunii trecute, CE Oltenia a scos la licitație un acord cadru pentru transportul angajaților de la Cariera Husnicioara la locul de munca la domiciliu și retur. Unitatea se afla in subordinea EMC Motru și are probleme cu carbunele vandut pentru terți, aceasta fiind unica unitate a companiei…

- Conform liderului sindical Nicu Bunoaica, oamenii cred ca vor primi mai puțini bani pe final de an decat s-ar fi așteptat din economia la fondul de salarii. Liderul sindical de la Cariera Lupoaia susține ca minerii se tem ca administrația CE Oltenia va folosi o parte din banii din economia la fondul…

- Dumitru Parvulescu, Adrian Marciuc, Paul Constantinescu si Gela Ionescu i-au cerut managerului CE Oltenia, Sorin Boza, sa formeze o comisie care sa initieze un proiect de modificare a Legii Pensiilor. Cei patru liderii sindicali vor sa se faca demersuri pentru ca si minerii si energeticienii din judetul…

- Nicu Bunoaica catalogheaza gestul șefului Sectorului 1 Știucani, de la Cariera Roșiuța, care a venit la serviciu, sambata, dimineața, la schimbul unu, insoțit de o drona ca fiind o sfidare la adresa minerilor. Liderul Sindicatului Solidaritatea 2013 de la Cariera Lupoaia ameninta ca daca directorul…

- Liderul Sindicatului Energia Turceni, Eugen Iovan, vrea ca toți angajații CEO sa primeasa sume egale din economia la fondul de salarii. Eugen Iovan a facut un calcul și spune ca fiecare miner si energetetician ar trebui sa incaseze circa 5-600 de lei in plus. Liderul sindical le cere șefilor CE Oltenia…

- Senatorul PSD a anuntat, pe pagina de socializare, ca Senatul a adoptat, miercuri, propunerea legislativa prin care CE Oltenia va fi scutit de la plata certificatelor verzi. Florin Carciumaru a precizat, pe facebook, ca masura ar ajuta CE Oltenia, in sensul ca va aduce economii anuale de 5 milioane…

- Deputatul Mihai Weber da asigurari ca Guvernul va da Ordonanța de prelungire a avizelor pentru incadrarea in condiții deosebite de munca a angajaților Complexului Energetic Oltenia Ingrijorare, asta a fost in ultimele luni in randul minerilor si energeticienilor. Angajatii CE Oltenia se tem ca, de la…

- Salariații din producție, peste 300 de persoane, de la Cariera Lupoaia au fost lasați de luni fara transport intern in incinta unitații miniere. Mai exact, salariații nu au avut cu ce, nici luni, nici marți, sa ajunga de la vestiare la excavatoare și invers, asta deoarece contractul cu firma…