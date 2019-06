Stiri pe aceeasi tema

- Un electrician in varsta de 47 de ani a decedat, miercuri, dimineața, dupa ce s-a electrocutat la locul de munca de la Cariera Jilt Sud. Din primele informații, Vasile Purdescu efectua revizia zilnica la un transportor banda. La un moment dat, acesta s-a electrocutat prin atingerea directa…

- Polițiști din cadrul Secției numarul 1 din Brașov au emis ordin de protecție provizoriu fața de un barbat in varsta de 44 ani din municipiu. In fapt, la data de 18 iunie, in jurul orei 17.00, barbatul ar fi agresat-o fizic pe fosta sa soție, in varsta de 40 ani, lovind-o cu palma peste cap, in mod repetat,…

- Catalin Botezatu a avut prima reacție, dupa ce s-a spus ca ar avea un copil secret. Designerul a vorbit in cadrul emisiunii „Acces Direct”, despre aceasta situație și neaga cu vehemența ca Alexandru, in varsta de 21 de ani, ar fi baiatul lui. Insa, in cazul unui test AND, daca se dovedeste a fi al lui,…

- In data de 20.05.2019 ora 13:30 la SC Haut Geani Construct SRL a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui angajat.Potrivit ITM Constanta, Alexandru T, de 55 de ani, in timp ce efectua o lucrare de schimbat placi azbociment cu panouri sandvis de 4 cm pe cadru metalic din teava rectangulara 60x40x3…

- Actrita Natalie Portman (37 de ani) il acuza pe muzicianul Moby (53 de ani), care sustine in cartea lui de memorii „Then It Fell Apart“ ca a avut o relatie cu actrita, ca a avut interese ascunse pe vremea cand era adolescenta, numindu-l un barbat batran si dubios.

- Obiceiurile aparent inofensive de la birou pot imbatrani organismul mai repede decat ne dam seama. Un studiu recent a constatat ca un stil de viata sedentar poate literalmente sa ne imbatraneasca.

- In cursul acestei dimineți, a avut loc un grav accident de munca la Exploatarea Miniera Vulcan, din Valea Jiului. Un barbat, in varsta de 30 de ani, a fost surprins de o surpare a carbunelui depozitat intr-un siloz. „SMURD Vulcan a intervenit pentru salvarea unui miner, victima…

- Guvernul Romaniei este fie incompetent, fie nu are oameni pregatiti sa discute problemele profesiunii grefierilor iar esuarea negocierilor pe marginea Contractului Colectiv de Munca ar deschide calea legala pentru greva, a declarat vineri, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului National al Grefei…