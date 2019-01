LIDER din CEO: EXISTĂ BANI pentru MAJORAREA LEFURILOR şi pentru VOUCHERE de vacanţă

Liderii sindicali au cerut majorarea lefurilor cu 45%, plus acordarea voucherelor de vacanța. Propunerea șefilor CEO pentru sindicate a fost de zero pentru salarii si fara vouchere. Nemulțumiți de propunerea administratiei CEO, facuta, joi, in cadrul comisiei mixte, liderii celor 4 federații semnatare ale contractului colectiv de munca i-au trimis adresa ministrului Energiei prin care au cerut sa fie primiți la discuții. Gabriel Caldarușe este convins ca exista suficienți bani pentru majorari salariale și acordarea voucherelor de vacanța. Liderul SMEO vine cu argumentul ca societatea… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca voucherele de vacanta in valoare de 1.450 lei vor fi acordate angajatilor din sectorul public si in urmatorii doi ani – 2019 si 2020. Potrivit deciziei Guvernului, valoarea acestora nu va creste, ci va ramane la 1.450 de lei. „Printr-o decizie pe care…

- Guvernul va discuta vineri proiectul de OUG privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, prin care planuieste sa inghete voucherele de vacanta la valoarea actuala, in urmatorii doi ani, si sa amane acordarea indemnizatiilor de vacanta. Reglementarile…

- Guvernul va discuta vineri proiectul de OUG privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, prin care planuieste sa inghete voucherele de vacanta la valoarea actuala, in urmatorii doi ani, si sa amane acordarea indemnizatiilor de vacanta.

- Ministerul de Finanțe a publicat, in dezbatere publica, normele de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, astfel ca cele trei hotarari de guvern care privesc acordarea tichetelor de masa, acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de creșa și acordarea voucherelor de vacanța,…

- VOUCHERE DE VACANTA 2019, TICHETE DE VACANTA 2019. Guvernul vrea sa le faca o surpriza de proporții romanilor. Potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului), Executivul are de gand sa amane majorarea voucherelor de vacanta, in urmatorii doi ani, și acordarea indemnizatiilor de vacanta. …

- Guvernul planuieste sa inghete voucherele de vacanta la valoarea actuala, in urmatorii doi ani, si sa amane acordarea indemnizatiilor de vacanta, arata un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG), publicat de Consiliul Economic si Social (CES), din cauza impactului negativ asupra bugetului

- "Acordarea voucherelor de vacanta a scos la lumina din economia neagra spatiile de cazare. In acest an, am avut o crestere de aproximativ 10% a numarului de cereri pentru autorizarea spatiilor de cazare raportat la anul trecut. In Maramures, in luna mai 2018, am avut o crestere cu aproape 600% a…

- Bogdan Trif, ministrul Turismului a sustinut in aceasta seara o conferinta de presa in cadrul careia a prezentat madurile ce au intrat in vigoare recent. In plus a mentionat ca acordarea voucherelor de vacanta a scos la lumina, din economia neagra, spatii de cazare. "Prin noile masuri care au intrat…