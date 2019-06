Lider ALDE: Voi cere ieşirea de la guvernare "La nivel central, coaliția de guvernare se pare ca funcționeaza, daca ne uitam de exemplu la președintele Camerei Deputaților, la votul moțiunii. Inca avem stabilitate, inca suntem parteneri și ne respectam. Daca suntem parteneri și ne respectam, trebuie sa ne respectam pana la capat, chiar daca, in anumite județe, cum este cazul și in Dambovița, nu putem fi parteneri de coaliție locala de guvernare, pentru ca nu avem reprezentanți in Consiliul Județean. Dar asta nu inseamna ca suntem mutulica sau mucea, fratele miresei, pe care poți sa-l dai afara pe ușa oricand vrei tu, doar pentru ca nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

