Stiri pe aceeasi tema

- ”Am vazut zilele astea insistenta cu care fostul ministru Tudorel Toader se grabeste sa justfice in spatiul online faptul ca motivele revocarii domniei sale din functia de ministru, de catre coalitia PSD-ALDE, au fost generate de opozitia de a sustine amnistia si gratierea, printre alte masuri. Imi…

- Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, reacționeaza la decizia coaliției PSD-ALDE de a respinge proiectul de lege privind amnistia și grațierea. El arata ca, in acest moment, este mai clar de ce a refuzat, in calitate de ministru al Justiției sa promoveze un OUG privind amnistia și grațierea.…

- "Doar pentru cei ce vor sa vada/știe adevarul! In principal, pentru ca am refuzat: 1. OUG privind amnistia și grațierea; 2. OUG pentru modificarea Codului penal; 3. OUG pentru modificarea Codului de procedura penala; 4. OUG pentru contestarea hotararilor pronunțate…

- "Apreciem decizia de respingere a proiectului de Lege privind amnistia si gratierea, proiect care a " stat" in Parlament din ianuarie 2017(cand la MJ era Fl. Iordache), asteptandu-si momentul favorabil. Exprim convingerea faptului ca a devenit si mai simplu de inteles refuzul meu, in calitate de Ministru…

- Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, saluta decizia coaliției PSD-ALDE de a respinge proiectul de lege privind amnistia și grațierea. El arata ca, in acest moment, este mai clar de ce a refuzat, in calitate de ministru al Justiției sa promoveze un OUG privind amnistia și grațierea.Citește…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu sustine ca decizia CCR de respingere a initiativelor legislative de revizuire a Constitutiei, depuse de PSD-ALDE si PNL-USR, este "de o maxima gravitate si nu poate ramane fara urmari pe masura", cerand astfel demisia

- O noua ruptura apare in Guvernul Romaniei. Potrivit surselor Romania.TV , Viorica Dancila regreta numirea Anei Birchall in funcția de Ministru al Justiției. Se pare ca motivul ar fi dorința Anei Birchal de a uzurpa atribuțiile controversatei SIIJ prin analiza activitații procurorilor in cadrul ministerului.Ana…

- Mai mulți protestatari s-au strans vineri dimineața in fața Universitații Al. I. Cuza din Iași, purtand pancarte impotriva fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, actual rector al universitații din Iași.Citește și: Liviu Pleșoianu, POTOP de acuzații: 'Carmen Dan e la DNA dupa ce l-a…