Lider ALDE iese la atac: La aproape 80 de ani, ce mai urmăriți, dle Meleșcanu? Șeful organizației de tineret ALDE, Claudiu Catana, a transmis marți ca Teodor Meleșcanu, la cei aproape 80 de ani ai sai, reprezinta o „dezamagire totala” pentru colegii sai aflați la inceput de drum, dupa ce a ales sa-și tradeze partidul pentru o sinecura de la PSD. „Am ramas inmarmurit in ultimele zile de modul in care un om se poate agața de funcții. Dupa ce am avut exemplul dat de președintele Tariceanu, care a renunțat la funcția de președinte al Senatului, am vazut zilele acestea cum un coleg de-al nostru care se apropie de 80 de ani a ales sa tradeze interesele partidului care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

