Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila i-a invitat pe șefii de filiale la discuții de taina despre remaniera guvernamentala și prezidențiabilul partidului. In plus, vrea sa se asigure ca are susținerea lor pentru ca la fin...

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a declarat luni ca parlamentarii social democrati "si-au aratat sustinerea pentru Guvern" si au votat pentru ramanerea la guvernare. "Am avut la inceputul saptamanii reuniunea grupurilor parlamentare, a participat si Viorica Dancila. Colegii mei senatori si…

- Liderii PSD-ALDE s-au intalnit luni dimineața, inaintea BPN al PSD. Prim-ministrul și președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, Calin Popescu-Tariceanu, dar și Marcel Ciolacu stabilesc strategia pentru perioada urmatoare. Temele discutate in cadrul ședinței coaliției aflata la guvernare…

- Seful PSD a venit la sediul de partid spre seara, dupa ce a votat. Inainte de inchiderea urnelor, a ajuns la partid liderul PSD de la Vrancea. Marian Oprișan a fost primul care a recunoscut esecul dramatic si i-a cerut direct demisia lui Dragnea. In discutiile din interior, colegii au incercat sa-i…

- "Este normal sa avem un Comitet Executiv in care sa vorbim si despre realizarile programului de guvernare, despre modul in care s-a raportat Executivul la aceasta foaie de parcurs si obiectivele din programul de guvernare, sa vorbim despre ceea ce vom face cu cele trei portofolii: remaniere sau restructurare.…

- Primul-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca va incerca sa isi convinga colegii din Comitetul Executiv al PSD sa sustina remanierea si nu restructurarea Guvernului. "Este normal sa avem un Comitet Executiv in care sa vorbim si despre realizarile programului de guvernare, despre…

- Primul-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca va incerca sa isi convinga colegii din Comitetul Executiv al PSD sa sustina remanierea si nu restructurarea Guvernului. "Este normal sa avem un Comitet Executiv in care sa vorbim si despre realizarile programului de guvernare, despre modul in…

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a avut miercuri o intalnire cu liderii opoziției pentru a discuta despre formarea unei coaliții de guvernare, potrivit Euronews, potrivit mediafax.Citește și: Anunț facut de Viorica Dancila! ‘Vom aproba astazi noi masuri pentru organizarea și desfașurarea…