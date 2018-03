Stiri pe aceeasi tema

- Un asasin al mafiei italiene, Cosimo Scaglione Gabor, membru al gruparii ‘Ndrangheta, urmarit international pentru complicitate la omor a fost reținut in Vama Petea. Pe numele acestuia autoritațile au emis un mandat european de arestare pentru savarșirea infracțiunii de complicitate la tentativa de…

- Summitul Donald Trump - Kim Jong Un va avea loc numai in anumite conditii Foto: KCNA. Casa Alba a anuntat ca o eventuala întâlnire dintre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc doar daca vor fi îndeplinite anumite conditii. "Aceasta întâlnire…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca va transmite conducerii partidului din care face parte sa se gandeasca mai mult la cei din mediul privat, deoarece ei in momentul de fața nu au cum sa mareasca salariile similar cu cei de la Stat. Om de afaceri…

- Un barbat din Manastirea Humorului a fost arestat preventiv vineri, 9 martie, dupa ce cu doua zile inainte, pe fondul consumului de alcool, si-a stropit tatal in varsta de 86 de ani cu un lichid inflamabil si apoi i-a dat foc. Batranul s-a ales cu arsuri pe cap, gat, torace anterior și posterior, ...

- USR propune deschiderea spatiului din jurul Palatului Parlamentului Palatul Parlamentului Foto: Arhiva. Parlamentarii USR propun un proiect prin care spatiul din jurul Palatului Parlamentului sa fie deschis si intentioneaza ca luni sa lanseze o petitie publica pentru sprijinirea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, aduce in vedere o problema cu care se confrunta mai mulți posibili candidați pentru funcțiile de conducere din cadrul partidului. Liderul PSD subliniaza niște carențe in ceea ce privește viitorul Congres al formațiunii politice. Ștefanescu s-a folosit…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…

- Audierea lui Florian Coldea in comisia SRI a fost amanata cu o saptamana. Motivul il constituie faptul ca acesta este racit și a anunțat ca nu poate ajunge la discuțiile cu parlamentarii. Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a anunțat recent ca dorește sa participe la audieri in Comisia…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea…

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, s-a intilnit cu europarlamentarul Andi Cristea, președinte al delegației la Comisia parlamentara de asociere UE-RM, și cu Titus Corlațean, senator roman, informeaza Noi.md. In cadrul discuțiilor, Andi Cristea și-a exprimat increderea ca și dupa scrutinul parlamentar din…

- Simona Halep a strans o mica avere, in primele doua luni din 2018. Dupa victoria de la Shenzen si finala de la Australian Open, romanca de 26 de ani a pus mana pe 1,841,498 de dolari.In circuitul feminin, ocupanta numarului unu mondial e depasita doar de cea care a invins-o dramatic in ultimul…

- Ford Romania a anunțat astazi ca John Henry Oldham, actualul director al fabricii Ford din Craiova și președinte al consiliului director Ford Romania, va fi numit incepand cu 2 aprilie 2018 in funcția de Manager al Activitaților de Transport din Europa, urmand sa se ocupe de activitațile de logistica…

- Politia slovaca a anuntat joi ca a arestat mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta de coruptie la nivel inalt efectuata de ziaristul asasinat Jan Kuciak, care ii suspecta de legaturi cu mafia, scrie AFP.

- Ministerul Agriculturii invita fermierii ca incepand cu 1 Martie sa solicite plațile compensatorii de dezvoltare rurala. Bugetul alocat depașește 2,6 miliarde de euro in acest an. Pentru prima oara Guvernul este pregatit inainte de termenul prevazut pentru a da subvențiile fermierilor. E o diferența…

- "Un dezastru pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, un dezastru previzibil pentru ca inca de la prezentarea asa-ziselor motive pentru fundamentarea solicitarii de revocare s-a vazut ca aceasta este foarte subreda si ca nu are la baza o analiza serioasa. (...) Daca ar fi trait in Japonia, Tudorel…

- Liderul PSD da de inteles ca social-democratii vor face un comentariu pe subiectul propuneriifacute de ministrul Justitiei, vizeazand revocarea sefei DNA, abia dupa ce de la Cotroceni va fi comunicata hotararea presedintelui, cel despre care se stie ca are ultimul cuvant in aceasta privinta. “Dupa ce…

- Deși autoritațile chineze spun ca planul face parte din strategia privind eradicarea saraciei in cele mai sarace zone din China, inițiativa este perceputa ca o metoda prin care Beijingul incearca sa propage mesajele Partidului Comunist in zone indepartate, scrie The Telegraph. Potrivit ziarului de…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, și un activist anticorupție, cunoscut pentru postarile sale de pe blog, a scris, joi seara, ca a fost arestat de poliția din Moscova, anunța AFP. Navalnii, in varsta de 41 de ani, a scris pe contul sau de Twitter: ”Ma duc undeva!”, fara a mai face…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca problema maghiara nu e nici de departe solutionata in Romania si citeaza concliziile unui raport al Consiliului Europei. Liderul maghiar sustine ca Romania transmite in exterior, in special pe cai diplomatice, imaginea unei țari model in privința respectarii…

- Attila Korodi, liderul deputatilor UDMR, a declarat ca raspunsul instiutional oferit de DNA in urma scandalului in care a fost implicat, nu este concludent, producandu-i astfel o problema de credibilitate. Acesta considera insa ca Laura Codruta Kovesi va ramane in functie pana la sfarsitul mandatului.

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca demiterea ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, este singura solutie pentru a scapa de haosul salarizarii. Liderul liberal mai sustine ca revolutia fiscala anuntata cu mare zarva mediatica se dovedeste a fi o lovitura data intereselor si bunastarii…

- Robert Kiss a spus, in ediția de duminica a emisiunii Politikix ,ca liderul UDMR Kelemen Hunor i-a marturisit ca a facut timp de 10 ani hochei in orașul natal. La varsta de 16 ani, Kelemen Hunor a fost nevoit sa renunțe la pasiunea sa. Detalii, in materialul Politikix, realizat de Andreea…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a precizat dupa CExN al PSD ca la Congresul extraordinar al formatiunii din martie se intentioneaza prezentarea unui proiect de tara pe 25 de ani, care sa fie ulterior supus dezbaterii publice si transformat in lege, dupa discutii cu opozitia. „La acest Congres vreau…

- Monica Niculescu, locul 92 WTA, a baneficiat de abandonul sportivei Magdalena Rybarikova din Slovacia, locul 18 WTA si cap de serie numarul 14, la scorul de 6-7 (6), 6-2, 3-0, calificandu-se in optimi, la Qatar Open.

- Ionel Arsene, șeful PSD Neamț și președinte al CJ, primește o noua lovitura de la procurori. Arestat pentru 30 de zile, de pe data de 30 ianuarie, DNA il acuza, acum, pe Arsene și de trafic de influența intr-un nou dosar.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial…

- Ce se intampla cu noul spital de copii de la Cluj Consiliul Judetean Cluj are printre obiectivele importante de investitii construirea unui spital de urgenta monobloc pentru copii. Forul judetean clujean urmeaza sa aprobe saptamâna viitoare bugetul judetului pe acest an, din care bugetul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma acuzatiilor aduse DNA dupa inregistrarile prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, ca nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, existand institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in…

- Liviu Dragnea a precizat, in legatura cu scandalul declanșat de Mihaiela Iorga, ca faptele povestite de aceasta sunt o “practica urata, periculoasa, de poliție politica”. Liderul PSD a facut declarații și despre stenogramele publicate de DNA spunand ca el nu iși dorește demiterea Codruței Kovesi. Liviu…

- Omul de afaceri italian Ariganello Pasqualino, arestat la Alba Iulia in 6 februarie pentru infractiuni economice comise in Italia, fusese declarat mort de familia sa. Italianul avea legaturi cu gruparea mafiota ’ndrangheta. Ariganello Pasqualino a fost condamnat in Italia la 9 ani si 3 luni de inchisoare,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a invitat pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in sa participe la un summit la Phenian, a anuntat sambata presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Potrivit acestei invitatii, transmise de Kim Yo Jong, sora numarului un nord-coreean in vizita in Coreea de Sud pentru…

- Liviu Dragnea s-a aratat deranjat de faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, discutii ce vizau situatia justitiei din Romania. "Era de asteptat sa nu fie lasat sa ia cuvantul. Daca era ministrul Justitiei…

- ”Ce pot sa va spun suta la suta este ca PSD a scazut sub 40%” a afirmat Ludovic Orban, la Digi24. Liderul PNL a subliniat ca partidul nu comanda sondaje in momente critice, precum dupa caderea unui Guvern. ”PSD s-a prabușit cu 20%” ”PSD a caștigat cu 46% din voturi, iar in ianuarie,…

- Tanarul retinut pentru uciderea unui barbat, gasit injunghiat cu peste 20 de lovituri de cutit si incendiat intr-o cladire dezafectata din municipiul Galati, a fost arestat preventiv, marti, pentru o perioada de 30 de zile, informeaza News.ro.

- Liderul sindicatului majoritar de la SE Craiova, Ion Vilceanu, a anunțat ca, in urma negocierilor cu conducerea sucursalei energetice, a semnat protocolul privind imparțirea fondului alocat acestei subunitați a CEO. Sindicalistul aparținand Federației Univers a denunțat protocolul, acesta fiind…

- Un om al strazii a fost gasit injunghiat si incendiat, in Galati. Agresorul, un tanar care l-a injunghiat cu peste 20 de lovituri de cutit si incendiat intr-o cladire dezafectata din municipiul Galati, a fost arestat preventiv, marti, pentru 30 de zile. Tribunalul Galati a emis, marti, la propunerea…

- Liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnii, a fost arestat, ieri, dupa ce s-a alaturat protestelor din Moscova, organizate impotriva alegerilor prezidentiale din Rusia, care vor avea loc pe 18 martie, informeaza site-ul Politico.eu. Un video postat pe platforma Youtube arata cum Alexei Navalnii, un critic…

- „S-a scumpit energia, s-au scumpit gazele si celelalte utilitati. Sigur, acestea nu reprezinta mult in costurile de productie, dar au o influenta. S-a mai scumpit, insa, si transportul, fiind majorate preturile la carburanti, odata cu cresterea accizelor. Toate acestea vor determina majorarea cu…

- Liderul catalan destituit de Madrid, Carles Puigdemont, a plecat luni dimineata cu avionul spre Copenhaga, in pofida riscului de a fi arestat daca paraseste teritoriul Belgiei, in baza mandatului international care il vizeaza, transmite AFP, preluand cotidianul spaniol El Pais, informeaza agerpres.ro. …

- LA RACOARE Nelu Panainte, de 57 de ani, din Barlad, care si-a incendiat casa de doua ori, reusind pe 19 ianuarie sa dea foc si la casa surorii sale, a primit pe 20 ianuarie mandat de arestare preventiva. Politistii barladeni l-au cercetat pentru infractiunea de distrugere, iar procurorul de caz l-a…

- Parchetul general din Spania l-a avertizat sambata pe fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont ca imunitatea sa de membru al parlamentului nu va impiedica arestarea sa, daca va reveni in Spania din Belgia pentru a fi investit sef al guvernului catalan, informeaza AFP.

- Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat de Dan Negru pentru al 18-lea an consecutiv, a fost si in acest an lider incontestabil de audiența pe toate segmentele de public. Minutul de aur al Revelionului...

- Autoritatile sud-coreene au arestat o a doua nava sub suspiciunea de contrabanda cu produse petroliere destinate regimului de la Phenian, ce ar incalca sanctiunile internationale impuse de ONU.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie in fruntea…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta si ii amagesc pe cetateni cu cresterea economica, subliniind si ca prea putini romani inteleg ca, fara o justitie independenta de factorul politic, drepturile fundamentale ale fiecarui roman nu pot…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a arestat si inculpat vineri, in California, un fost puscas marin, acuzat ca pregatea un atac terorist, inspirat de gruparea Statul Islamic, in perioada sarbatorilor de iarna la un centru comercial si turistic foarte frecventat din San Francisco, informeaza…