- Autoritatile pakistaneze au arestat vineri noapte pe un cleric radical, ai carui sustinatori au blocat luna trecuta mai multe orase majore pentru a protesta fata de achitarea unei femei de religie crestina acuzata de blasfemie si condamnata la moarte, informeaza Deutsche Welle.

- Autoritatile ruse au ordonat companiilor de telecomunicatii Megafon si Vampelkom sa blocheze accesul la serviciile de comunicatii mobile timp de doua saptamani in Ingusetia, in perioada protestelor antiguvernamentale, se mentioneaza intr-un document al autoritatii de reglementare in domeniul telecomunicatiilor…

- Autoritatile pakistaneze au arestat sute de persoane suspectate de atacuri asupra politiei si de acte de vandalism in timpul protestelor care au avut loc in Pakistan dupa ce Curtea Suprema a acestei tari a achitat-o pe Asia Bibi, o femeie crestina ce fusese initial condamnata la moarte pentru blasfemie,…

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de talharie, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale au identificat un tanar, in varsta de 23 de ani, din Constanta, banuit de comiterea faptei. Astfel, la data de 18 octombrie a.c., tanarul in cauza ar fi smuls posete unei femei,…

- Rodrigo Alves, cunoscut drept „Papușa Umana Ken”, șocheaza din nou! Excentricul fanatic al operațiilor esteticea fost arestat in Berlin, dupa ce le-a oferit autoritaților un pașaport care nu se potrivea deloc cu felul in care arata in prezent.

- Autoritatile saudite au arestat un barbat egiptean, angajat al unui hotel, care a aparut in ceea ce oficialii au descris drept un videoclip „jignitor”, in care lua micul dejun cu o femeie, colega sa, relateaza The Guardian.

- Autoritatile din Marea Britanie au anuntat ca au „suficiente dovezi” pentru condamnarea a doi cetateni rusi, acuzati ca au incercat sa il omoare pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, Iulia, relateaza BBC si The Telegraph.

- Pompierii militari au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului unei femei din lacul Padurice, situat in parcul cu acelasi nume din zona ultracentrala a municipiului Arad, dupa ce o persoana a alertat autoritatile prin 112, au informat reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii…