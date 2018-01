Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul judecatorilor de la Curtea Suprema poloneza au denuntat marti drept 'neconstitutionale' amplele schimbari din sistemul judiciar promovate de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, informeaza agentia France Presse. Noile legi în vigoare referitoare la…

- “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1, in care Roxana și Ramon Chicireanu, din Iași, au pierdut toți cei 100.000 de lei puși in joc, a fost joi seara lider de audiența la nivel național. In minutul de aur, de la ora 21.05, cei mai mulți telespectatori care se…

- Ministrul afacerilor externe al Japoniei, Taro Kono, a cerut Myanmarului sa asigure 'repatrierea si reinstalarea in siguranta si voluntara' a musulmanilor rohingya refugiati in Bangladesh, dintre care sute de mii au fugit din calea violentelor din vestul Myanmarului, informeaza mass-media…

- Interesul pentru cladirile de birouri scumpește prețurile la terenuri in Cluj Prețurile la terenurile pentru cladirile de birouri s-au marit la Cluj cu pana la 15% in ultimul an, conform datelor companiei de consultanța imobiliara Colliers International, puse la dispoziția ZIUA de CLUJ. …

- Noul premier de la Varsovia, Mateusz Morawiecki, s-a debarasat de trei ministri controversati, in cadrul unei remanieri, inainte de a merge sa poarte discutii la Bruxelles, relateaza The Associated Press.

- Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Toyota) a castigat luni etapa a treia a Raliului Dakar 2018, la sectiunea auto, etapa desfasurata in Peru, intre localitatile Pisco si San Juan de Marcona, in timp ce francezul Stephane Peterhansel (Peugeot) a preluat conducerea in clasamentul general.

- Catalin Ivan inainteaza un scenariu și spune ca este convins ca Dragnea este sfatuit sa organizeze un congres extraordinar al PSD, pentru a distruge orice opoziție in partid. Totuși, Ivan este de parere ca acest lucru nu se va intampla deoarece Dragnea nu este un „lider curajos” iar daca și-ar depune…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe ”fiintele cele mai firave si neajutorate” din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit ”sa faca auzita vocea” oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters. Suveranul pontif…

- Papa Francisc a invitat luni credinciosii catolici sa se roage pentru un viitor pasnic in anul 2018, inclusiv pentru migranti si refugiati, in primul sau mesaj transmis in acest an, in Piata Sfantul Petru, scrie Le Point.

- Presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, nu sustine proiectul parlamentarilor social-democrati privind stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, sustinand ca este nevoie de dezbatere publica, scrie Mediafax. 0 0 0 0 0 0

- Prim-ministrul britanic Theresa May s-a declarat amuzata de numele de 'Madame Brexit' pe care l-a folosit la adresa sa, joi, premierul polonez Mateusz Morawiecki, ea insistand insa ca este mai mult decat atat si ca se afla in functie 'pe termen lung', noteaza sambata BBC News in editia…

- Mircea Balus, unul dintre cei mai cunoscuti membri ai lumii interlope din Capitala, condamnat in „dosarul clanurilor” alaturi de alte nume sonore precum fratii Nutu si Sile Camataru, a fost eliberat a doua zi dupa ce a primit condamnarea de noua ani de inchisoare, scrie wowbiz.ro.Mircea Nebunu’,…

- Decizia de a lansa sau nu procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene - articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu - ori de a initia un nou dialog este o prerogativa a Comisiei Europene, a declarat marti noul premier polonez…

- Dupa implicarea sa in politica, dar și problemele cu justiția pe care le-a avut acum cațiva ani, se pare ca Elena Udrea a intrat intr-un con de umbra. Mai apare insa, din cand in cand in prim plan, doar cu scopul de a-și dezvalui latura sa feminina cu care inca iși mai vrajește fanii.

- Australianul Lleyton Hewitt (36 de ani), retras din circuit in 2016, a anunțatat ca va reveni pe teren la turneul de la Australian Open, primul de Mare Șlem al anului. Fost lider mondial in 2001, de doua ori caștigator in turneele de Mare Șlem, Hewitt va juca in proba de dublu a turneului de la Antipozi…

- Guvernul ungar, care se lupta de doi ani impotriva cotelor obligatorii de repartizare a migrantilor in cadrul UE, a salutat joi declaratiile presedintelui Consiliului European, polonezul Donald Tusk, care a afirmat ca aceasta masura este "ineficienta", scrie AFP.

- A fost desemnata cea mai de succes femeie din Romania, dupa ce anul acesta a castigat intre 20 si 22 de milioane de euro si a devenit locul 1 in clasamentul WTA. Simona Halep este optimista si are foarte mare incredere in ea ca ii va merge bine si in viitor.

- Beata Szydlo, prim ministru al Poloniei, si-a depus demisia joi seara conducerii partidului Lege și Justiție(PiS). La puțin timp, a fost anunțat succesorul- Mateusz Moruzek,vicepremier in actualul...

- Varșovia a anunțat joi ca este in continuare contra relocarii solicitanților de azil intre statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, in pofida deciziei Comisiei Europene de a trimite in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) trei țari, printre care Polonia, pentru…

- Siguranța cailor ferate este un subiect care a evoluat foarte mult pe parcursul existenței acestei industrii. De la reglementarea lațimii peronului intr-o gara, la noi standarde privind materialele de construcție, progrese in domeniul siguranței sistemelor feroviare au fost facute in repetate randuri…

- Loti Boloni inoveaza. Antrenorul lui Antwerp a condus din copac antrenamentul efectuat inaintea meciului cu Standard Liege. Inovația a avut efect, Antwerp a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, duminica, in deplasare, pe Sclessin, in etapa a XVII-a a campionatului Belgiei. Razvan Marin…

- Intr-o lume cu provocari multiple la adresa sigurantei personale si a datelor, este important sa ai un partener de incredere in domeniul protectiei electronice. Lider al pietei romanesti in materie de sisteme securitate este compania Helinick, infiintata in 1991 cu scopul principal de a comercializa…

- Fostul numar doi al executivului regional catalan, separatistul Oriol Junqueras, a cerut marți Curții Supreme sa il puna in libertate, acceptand punerea sub tutela a regiunii sale și renunțand la orice acțiune unilaterala in favoarea independenței, a facut cunoscut apararea sa, relateaza AFP. …

- Cauza morții lui Frederic Chopin, faimosul compozitor și pianist de origine poloneza, decedat la doar 39 de ani, a ramas mult timp un mister, insa in prezent un grup de cercetatori polonezi crede ca inima sa, pastrata timp de 168 de ani intr-un flacon inchis ermetic, poate oferi indicii in aceasta privința,…

- Persoanele care promoveaza propaganda antiimigrație "seamana violența, discriminare rasiala și xenofobie", a declarat vineri papa Francisc, care a indemnat totodata statele membre ONU sa incheie un acord global in privința protejarii refugiaților, informeaza DPA. Papa Francisc,…

- Echipa de volei juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregatita de antrenorul Tudor Orasanu, a reusit zilele trecute sa obtina a treia victorie din patru meciuri disputate in acest tur al Campionatului National. Sucevenii au castigat cu 3 – 0 la seturi meciul disputat pe teren ...

- Amsterdam caștiga AEM. Romania a ieșit din cursa. Europarlamentari: Un esec al Guvernului Orasul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, de Consiliul Uniunii Europene pentru a gazdui sediul Agentiei Europene a Medicamentului (AEM) in contextul iesirii Marii Britanii din UE, afirma surse…

- Programul Centenar va include un proiect național prin care romanii vor fi incurajați sa citeasca. Aceasta a fost concluzia unei intalniri de lucru pe care prim-ministrul Tudose a avut-o luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Editorilor și Distribuitorilor din Romania."Interesul…

- Compania romaneasca Superbet, cel mai mare operator de pariuri sportive din Romania, si-a lansat oficial operatiunile pe piata din Polonia, iar pana la sfarsitul anului va avea functionale 50 de agentii, scrie News.ro. Vlad Ardeleanu, directorul general al Superbet România, a declaat că a…

- Barcelona merge cu pași siguri spre cucerirea titlului in La Liga. Formația Blaugrana s-a impus cu scorul de 3-0 in partida jucata in deplasare cu Leganes și este lider autoritar in Spania. Echipa lui Ernesto Valverde este cu 10 puncte in fața lui Real Madrid și Atletico.

- Potrivit unui comunicat al Senatului, remis Agerpres, Calin Popescu-Tariceanu a subliniat importanta pentru Romania a sprijinului oferit de Biserica Catolica cetatenilor romani ce traiesc temporar in afara tarii, in special in Vestul Europei, in privinta pastoratiei pentru familiile catolice si,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a cerut marți șefei de facto a guvernului din Myanmar, Aung San Suu Kyi, sa permita intoarcerea in siguranța a peste jumatate de milion de etnici rohingya refugiați in Bangladesh, relateaza dpa. Guterres s-a întâlnit cu Suu Kyi în…

- Presedintele conservator polonez, Andrzej Duda, a condamnat luni accentele nationaliste, xenofobe si antisemite ale unui mars spectaculos organizat sambata la Varsovia de extrema dreapta cu ocazia Zilei Independentei, transmite AFP. Imaginile acestei manifestatii la care au participat mai multe zeci…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit în emisiunea „La ordinea zilei”, de la Antena 3, despre urmarirea penala a lui Liviu Dragnea. Stefanescu spune ca statul paralel vrea alt lider la PSD. „Valeriu Zgonea, în momentul…

- ''Astazi, este in interesul Poloniei și nu doar al ei, cred ca este interesul intregii Europe, sa lase deschisa ușa Uniunii Europene. UE trebuie sa arate ca este pregatita pentru a primi noi membri care doresc sa intre, care iși afirma intenția de se alatura Uniunii dupa ce vor fi indeplinit criteriile…

- Uniunea Europeana trebuie sa lase ușa deschisa extinderii sale pentru a prospera, a supraviețui și a fi competitiva economic fața de alte superputeri globale, iar noii membri vor oferi Europei potențial economic și demografic sporit și de aceea țarilor din Parteneriatul Estic trebuie sa li se ofere…

- Zona de vest a Romaniei se confrunta cu o scadere semnificativa a numarului de autorizatii de constructie eliberate. Ultima luna analizata a adus o scadere cu peste o suta a numarului de asemenea documente eliberate.

- Filmul "Thor: Ragnarok", in care actorul australian Chris Hemsworth reia rolul supereroului cu celebrul sau ciocan, domina detașat box-office-ul nord-american in prima saptamana de la lansare, potrivit cifrelor provizorii ale societații specializate Exhibitor

- Simona Halep, locul 1 WTA, ar fi coborat doua locuri in ierarhia mondiala daca s-ar fi facut clasamentul dupa sistemul aplicat de ATP, nu de WTA, iar Caroline Wozniacki ar fi fost pe 1. Sezonul s-a incheiat in circuitul feminin, insa raman vii discuțiile legate de felul in care funcționeaza clasamentul…

- Cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la nașterea lui Jozef Pilsudski, renumit comandant și om politic, fara de care Polonia nu ar fi revenit pe harta Europei, pe 3 noiembrie 2017, Institutul Polonez din București, Ambasada Republicii Polone in Romania și Muzeul Unirii din Iași va invita la o conferința…

- Marius Sumudica (46 de ani), tehnicianul lui Kayserispor, spune isi traieste aventura vietii la noua sa echipa, surpriza inceputului de campionat din Turcia. Antrenorul roman campion cu Astra are parte de un start de campionat peste asteptari cu Kayserispor. Echipa sa este pe locul…

- Se clatina poziția celui mai puternic lider al planetei? Cine ar putea sa fie cel mai puternic om din lume? Ei bine, pare sa se intample, deoarece Xi Jinping a devenit cel mai puternic conducator chinez de la moartea lui Mao Zedong.

- Medicii imigranti, "solutie la deficitul de personal din sistemul sanitar" Foto: Arhiva/ radiocluj.ro. Medicii din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene nu pot profesa în România decât în situatii bine reglementate, precum casatoria cu un cetatean român sau…

- Partidul Comunist Chinez a votat, în unanimitate, sa înscrie numele și ideologia lui Xi Jinping în Constituție, ridicându-l astfel pe actualul șef de stat la nivelul lui Mao Zedong, anunța, marți, BBC News. Votul unanim de a include „gândirea lui Xi…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a adunat luni la Geneva tarile donatoare pentru a strange ajutoare de 434 de milioane de dolari pentru criza refugiatilor dintre Myanmar si Bangladesh, care are cel mai rapid ritm de crestere din lume, relateaza AGERPRES, citand DPA. Bangladeshul a primit…

- Cum ramane Simona Halep pe primul loc in clasamentul WTA dupa Turneul Campioanelor 2017 ce se desfașoara de duminica la Singapore. Halep se lupta pentru primul loc WTA cu Garbine Muguruza, Karolina Pliskova si Elina Svitolina Un parcurs bun la Singapore ii va asigura romancei o prezenta de 12 saptamani…