Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Bulgaria au cel mai mare numar de fumatori, raportat la numarul populatiei, in timp de Suedia are cea mai redusa rata din Europa privind numarul fumatorilor, a declarat Head of Programmes la Adam Smith Institute, Daniel Pryor, in cadrul unei dezbateri de specialitate ce a avut loc la Londra,…

- La reuniunea Comitetului pentru problemele persoanelor varstnice este prezent secretarul de stat Adrian Marius Rindunica, de la Ministerul Muncii, prefectul Marian Serbescu, presedintele CJ Maricel Popa, consilierii Gabriel Surdu si Marius Ostaficiuc, directorul Casei Judetene de Pensii Maria Andronache,…

- O solutie avuta deocamdata in vedere este atragerea de imigranti filipinezi. 'Varsovia apreciaza in special faptul ca filipinezii sunt un popor apropiat din punct de vedere cultural, intrucat impartasesc credinta catolica', a declarat ministrul adjunct polonez al muncii, Stanislaw Szwed, citat de…

- China si Regatul Unit intentioneaza sa deschida discutii in vederea unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana (UE), a anuntat luni, la Beijing, noul sef al diplomatiei britanice Jeremy Hunt, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu o DISTRUGE…

- Fermierii din Germania au nevoie de un ajutor special in valoare de aproximativ un miliard de euro (1,17 miliarde de dolari) din cauza pagubelor provocate culturilor agricole de valurile de caldura si de seceta, a anuntat luni presedintele Asociatiei Fermierilor (DBV), Joachim Rukwied. Ajutorul…

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP, preluata de Agerpres. Jeremy Hunt…

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP. Jeremy Hunt a efectuat in China…

- BMW AG nu ia in considerare mutarea productiei din Marea Britanie din cauza incertitudinilor legate de Brexit, a afirmat marti Ian Robertson, reprezentantul special al producatorului auto german in Regatul Unit, transmite Reuters. Intrebat de un jurnalist la o conferinta de presa daca firma germana…