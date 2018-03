Licitatie: Transgaz a decis ca tevile necesare pentru BRUA sa fie livrate de o companie din Turcia

Stiri pe aceeasi tema

- Apa Calipso, firma infiintata in 1991 de o familie de antreprenori, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de aproximativ 65 de milioane de lei, in crestere cu 30%, si a livrat 210 de milioane de litri de apa, evolutia afacerilor fiind sustinuta de investitiile de 10…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi va distribui dividende totale de 17,8 milioane lei, aferente profitului inregistrat anul trecut, din care actionarul majoritar, Ministerul Sanatatii, va primi 9,45 milioane lei. Valoarea unui dividend a fost stabilita la 0,0265 lei, iar plata…

- Compania de curierat DPD Romania a anuntat joi ca, in urma investitiilor de 1,5 milioane de euro realizate anul trecut in extinderea capacitatii logistice si in software, estimeaza o crestere cu 20% a cifrei de afaceri in 2018 si peste 11 milioane de colete livrate pe parcursul anului. ”In 2017,…

- Compania de stat Radiocom a produs o paguba de 196,6 milioane de lei doar din derularea proiectului WiMax, a trimis 2 milioane de lei, pe care trebuia sa ii investeasca intr-o firma, in alt cont și a dat bonusuri in valoare de 833.000 de lei pentru ”rezultate deosebite” angajaților, deși atribuțiile…

- Consiliul Concurentei a demarat un proiect de 50,68 milioane lei, finantat din fonduri externe nerambursabile, pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data care va permite, printre altele, o identificare mai rapida a cartelurilor, in special a celor din achizitii…

- Tevile de otel necesare tronsonului romanesc al gazoductului BRUA nu vor fi produse in Romania, dupa ce Transgaz a respins ofertele depuse de ArcelorMittal Galati si TMK Artrom Slatina. Furnizorul va fi stabilit la sfarsitul acestei luni.

- Decalajul dintre importuri si exporturi - deficitul balantei comerciale - in luna ianuarie 2018 a fost de 775 de milioane de euro, mai mare cu 169,8 milioane de euro decat cel din ianuarie 2017, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Decalajul dintre…

- Obligata pentru al doilea an consecutiv sa vireze catre stat 90% din profit, Transelectrica SA informeaza ca ar putea imprumuta bani pentru investitii. Compania nu mai are timp sa amane retehnologizarea, in conditiile in care Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a incheiat, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), peste 2.100 de contracte de finantare care au ca obiect investitii apicole, informeaza joi institutia. Valoarea totala a contractelor de finantare este…

- Compania britanicaDS Smith a anuntat miercuri finalizarea procesului de achizitie a companiilor EcoPack si EcoPaper din Romania, achizitie in valoare de 208 milioane euro. Impreuna, cele doua companii constituie unul dintre cele mai mari grupuri producatoare de ambalaje si hartie din Romania. EcoPack…

- Flanco Retail, brand românesc prezent pe piața autohtona din 1994, a încheiat anul 2017 cu cele mai mari vânzari din istoria companiei, ajungând la 983 de milioane de lei, ceea ce reprezinta o creștere de 7% fața de anul precedent. ”2017 a fost anul de vârf…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 67,4%, in primele doua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 2,558 miliarde lei, reiese din datele operatorului pietei de capital. In februarie,…

- Acoperisul stadionului “Ion Oblemenco” din Craiova s-a fisurat, dupa cum se poate observa intr-o filmare postata recent pe internet. In imaginile postate pe YouTube se vede cum o echipa de muncitori inspecteaza fisura care a aparut in acoperisul stadionului ce a costat 55 de milioane a de euro si a…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor Transgaz, operatorul national de transport…

- Astfel, indicatorul Line Pack, care arata volumul efectiv de gaze care se afla in sistem intr-un anumit moment, era, miercuri, la ora 9:00, la nivelul de 33,6 milioane de metri cubi, cu putin peste limita de 33 de miloane de metri cubi, care indica intrarea intr-o stare de risc.Transgaz…

- Valoarea actiunilor Netflix a crescut cu 45% de la inceputul anului, iar analistii de pe Wall Street cred ca acesta ar putea fi doar inceputul, potrivit Business Insider. Craig Huber de la Huber Research Partners a transmis pentru Business Insider ca pretul tinta pentru actiunile Netflix…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla marti in stare de dezechilibru, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor operatorului national de transport Transgaz, citate de Agerpres. Astfel,…

- Totuși, in ultimul trimestru, compania a avut un profit de peste 1 milion de euro. RomReal deține terenuri in Constanța și București, cu o suprafața totala de 120 de hectare. In ultimele 12 luni, compania a agreat vanzarea a 5 terenuri. Una dintre tranzacții, finalizata anul trecut, a vizat un teren…

- OMV Petrom SA a lansat o licitatie pentru achizitia de produse chimice. Valoarea contractelor poate sa ajunga pana la 40,06 milioane lei, fara TVA.Licitatia vizeaza un acord cadru, cu durata de 36 de luni, de furnizare de produse chimice pentru operatii de stimulare sonde de titei si gaze.Potrivit anuntului,…

- „Am primit mai multe amenințari”, spune Gabriela Firea. Pe scurt, cei care au amenințat-o i-au reproșat ca „de ce o companie din Turcia a caștigat aceasta licitație și nu una din țara”. „Am ramas total surprisa. Primarul general aproba bugetul și propune proiecte consiliului. Ce spun aceste…

- Hidroelectrica a lansat licitația publica internaționala pentru proiectul de retehnologizare al amenajarii hidroenergetice Vidraru. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit ca urmare a derularii procedurii de achiziție publica se ridica la 78.984.045 Euro (fara TVA), la care se pot…

- Reprezentantii municipalitatii iesene declara ca 333 de adrese vor fi monitorizate permanent, in special parcurile, esplanadele, intrarile si iesirile din oras, spitalele, scolile, gradinitele, liceele, pietele agroalimentare, parcurile de joaca pentru copii si zonele de agrement. Propunerea urmeaza…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, anunta ca a obtinut un rezultat net consolidat in valoare de aproximativ 22 de milioane de dolari „pe fondul unor recorduri istorice de productie realizate atat de rafinaria Petromidia Navodari, cat si de rafinaria Vega Ploiesti”. …

- Altur (ALT), producator de piese auto, a raportat in 2017 un profit de 241.779 lei, fata de o pierdere de 249.182 lei in 2016, in conditiile in care cifra de afaceri a companiei a ajuns la 97,8 milioane lei, echivalentul unui avans de 6,7% comparativ cu 2016. Veniturile totale din exploatare…

- Complexul Energetic si-a propus ca, pana in luna septembrie, sa finalizeze procesul de valorificare a termocentralei pe gaze de la Chiscani – Braila. In documentele pentru Adunarea Generala a Actionarilor se arata ca termocentrala nu are nicio sansa de functionare pentru urmatorii ani, in conditii…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, și-a reconfirmat profitabilitatea in 2017, obținand un rezultat net consolidat* in valoare de aproximativ 22 milioane USD, pe fondul unor recorduri istorice de producție realizate atat de rafinaria Petromidia Navodari, cat și de rafinaria Vega…

- Conpet Ploiesti (COTE), transportator national de titei prin conducte si cai ferate, a raportat anul trecut afaceri de 376,66 milioane lei, in scadere cu 1,3% comparativ cu 2016, iar profitul net a crescut cu 3%, la 73,66 milioane lei, potrivit raportului fianciar preliminar. Veniturile…

- In 2017, pasagerii companiilor aeriene ar fi trebuit sa primeasca despagubiri de aprox. 12 milioane de euro, din cauza intarzierilor sau anularii curselor. Zborurile catre Turcia au inregistrat cele mai multe intarzieri și anulari anul trecut, se arata intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO. Citeste…

- OIL Terminal,cel mai mare operator portuar pentru import/export titei, produse petroliere si petrochimic, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 158 milioane lei, in scadere cu 1,6%, si un profit net de 5 milioane lei, cu 70% sub nivelul din 2016, dar peste suma bugetata.…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor, spune Lucian Anghel, presedintele BVB. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in ianuarie 2018 o crestere de aproape 8%, dupa ce indicele BET, principalul…

- Șefii Sinterom au gajat halele și depozitele combinatului Investitorii de la Sinterom Cluj-Napoca au aprobat in cadrul Adunarii Generale a Acționarilor (AGA) realizarea unui proiect privind dezvoltarea de produse sinterizate inovative pentru industria automotive, cu o valoare a investitiei de maximum…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) vrea sa incheie un acord cadru pe o perioada de 3 ani pentru achizitia de licente MS Office Professional Plus sau echivalent, valoarea maxim estimata aferenta unui numar de maxim 30.000 de licente fiind de 71,9 milioane lei fara TVA (peste 15,4 milioane de euro),…

- Un numar de 142 de civili au fost ucisi in ofensiva militara lansata de catre armata turca in enclava siriana Afrin (nord-vest), aflata sub control kurd, a indicat luni agentia oficiala siriana de presa Sana, citata de Xinhua. Potrivit sursei, alte 345 de persoane au fost ranite in cursul operatiunii…

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale rapide, a facilitatat, in 2017, transferuri in valoare totala de peste 677 milioane de euro intre 46 de țari la nivel global. Romanii au trimis, prin intermediul companiei, peste 57 milioane de euro, o creștere cu peste 60 de procente fața de…

- Anul 2017 a insemnat pentru Grupul Jidvei, unul dintre principalii jucatori pe piața vinurilor din Romania, vanzari cu 13% mai mari fața de anul anterior și peste 14 milioane de sticle vandute. Vorbim despre o creștere sustenabila in condițiile in care Jidvei este singurul producator care realizeaza…

- Romanii au tranzactionat anul trecut peste 57 milioane de euro prin intermediul serviciului online TransferGo, in crestere cu 60% fata de 2016, comunitatile din diaspora efectuand lunar peste 11.000 de tranferi, cu 40% mai multe decat in anul anterior. Valoarea medie a fiecarei tranzactii…

- ♦ Agricost este cea mai mare ferma de cereale din Romania si opereaza in sistem de arenda aproape 56.000 de hectare de teren in Insula Mare a Brailei. Producatorul de cereale si seminte oleaginoase Agricost, un busi­ness de 86 de mi­lioane de euro deti­nut de antre­prenorul Constantin…

- Cel mai mare si aglomerat aeroport al Romaniei, Henri Coanda, ramane fara servicii de paza si curatenie dupa ce a decis sa nu continue contractele cu firmele care asigurau aceste servicii pana acum, dar nici nu a cautat la timp altele. Astfel, pana cand situatia va fi remediata, s-a recurs…

- Compania OMV a lansat coldnews.info, o platforma destinata traficului de iarna. Proiectul este realizat in parteneriat cu site-ul de stiri Hotnews.ro. Coldnews.info va avea o categorie in care soferii din Romania vor avea...

- Potrivit reglementarilor actuiale in vigoare, institutiile pot incredinta direct achizitii daca valoarea acestora este de sub 132.519 lei (produse si servicii), si sub 441.730 lei (lucrari). Analizand toate cele peste 5.000 de achizitii directe, „Ziarul de Iasi" a intocmit un top al primelor 10 firme,…

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- RCS&RDS, cel mai mare furnizor local de internet fix si televiziune, controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a decis, in luna decembrie a anului trecut, sa majoreze cu peste 12 milioane de lei capitalul social al Integrasoft, companie pe care o detine integral, potrivit unui document publicat…

- Actionarii Complexului Energetic Oltenia vor analiza in sedinta din februarie necesitatea scoaterii la licitatie a serviciului de transport carbune pe calea ferata. Serviciul este estimat la 305 milioane de RON pe o perioada de trei ani. Acordu...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este gata sa plateasca pana la 369,57 milioane lei (80 milioane euro), fara TVA, pentru intretinerea drumurilor administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Bucuresti, pe o perioada de trei ani.Acordul cadru…

- Bogdan Stancu, la PAOK Salonic! Razvan Lucescu il dorește pe ”Motan” in Grecia, anunta site-ul futbolarena.com. In varsta de 30 de ani, Bogdan Stancu evolueaza in prezent la Bursaspor si a inscris 4 goluri in 17 partide in acest sezon, fiind titular in toate partidele. Conform presei din Turcia, PAOK…

- Astfel, in 2017, consumul total de energie al tarii este estimat la 23,1 milioane de tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 3,8% fata de anul trecut. In 2018, valoarea indicatorului va consemna o crestere de 2,8%, pana la 23,8 milioane tep.In anii 2019 si 2020, consumul de energie…

- Probabil ca nu te-ai fi gandit ca lumea ar cheltui 45 de dolari pe o sticla de apa imbutelitata, dar Krauss a gasit un public dispus sa plateasca atat. Compania lui Kauss, S'well, infiintata in 2010, a ajuns de la venituri de 2,5 milioane de dolari in 2013 la 47 de milioane de dolari in 2015 si a atins…

- Conpet a semnat un contract de peste 23,3 milioane lei cu OMV Petrom pentru prestarea serviciilor de transport titei, gazolina si condensat de la punctele de primire la punctele de predare, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Practic este vorba…

- Programul de susținere a intreprinderilor mici și mijlocii – IMM Invest Romania, pentru creșterea accesului la finanțare prin acordarea unor garanții de stat, a fost aprobat de Guvern printr-o ordonanța de urgența. Este vorba despre un program multianual de incurajare și de stimulare a dezvoltarii IMM-urilor,…