- Tabloul 'Chop Suey', de Edward Hopper, a fost vandut marti de casa Christie's cu 91,8 milioane de dolari, un record pentru pictorul american, intr-o licitatie desfasurata la New York si care a vizat prima parte a unei colectii private adjudecate cu 317,8 milioane de dolari - cea mai inalta cifra…

- O sticla de vin Romanee-Conti, produsa in 1945, a fost adjudecata cu suma record de 558.000 de dolari la o licitatie organizata de casa Sotheby's, sambata, la New York, in cadrul careia doua loturi au doborat precedentul record in acest domeniu, informeaza AFP. Pretul final, care include…

- O sticla de whisky produs de distileriile Macallan din Scotia in 1926, cu o eticheta creata de artistul italian Valerio Adami, a fost vanduta miercuri la licitatie contra sumei record de 848.750 de lire sterline, echivalentul a 1,1 milioane de dolari, potrivit Reuters. Cumparatorul este…

- Celebra colectie a miliardarului american Barney A. Ebsworth, ce include aproape 90 de opere create de mari maestri ai artei, precum Jackson Pollock si Edward Hopper, estimata la 350 de milioane de dolari, va fi pusa in vanzare in cadrul unei licitatii ce va fi organizata de casa Christie's la New…

- O licitație in valoare de 2,63 milioane de euro a fost lansata recent de administrația locala din Ciuruleasa, care dorește sa atribuie un contract de lucrari privind modernizarea drumurilor și strazilor din comuna. Execuția de lucrari pentru realizarea obiectivului ”Modernizare drumuri și strazi in…

- Cu ocazia Concursului de Eleganța de la Pebble Beach, casa RM Sotheby"s a organizat o noua licitație. In cadrul evenimentului și-a "facut loc" și un Ferrari 250 GTO fabricat in 1962. Modelul produs de constructorul italian a devenit in ultimii ani o piesa rara de colecție apreciata de toți iubitorii…