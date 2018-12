Licitatie. Se face curatenie in Primaria Constanta

Primaria Constanta anunta achizitia de materiale de intretinere si curatenie necesare municipalitatii. Furnizarea se va efectua la locatiile indicate in comanda, fara costuri suplimentare, specifica Primaria in anuntul de achizitie. Valoarea estimata a produselor pentru curatenie este de 19.299,92 de lei, fara TVA. Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului "pretul cel mai scazut". In cadrul consultarii se solicita oferte de pret in vederea achizitiei de materiale de intretin ...