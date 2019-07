Stiri pe aceeasi tema

- O fata din satul Vartopu, județul Gorj, a reușit sa ia 10 pe linie la examenul de Bacalaureat. Insa, povestea Vasilicai Cristina Calescu este una impresionanta. Tanara s-a trezit timp de patru ani la ora 06:00 pentur a fi sigura ca ajunge la timp la liceul din Targu-Jiu unde invața. Iar astazi, eforturile…

- Eleva Cristina Vasilica Calescu absolventa a Colegiului Național „Spiru Haret” Targu Jiu a reușit sa obțina media finala 10 la examenul de Bacalaureat 2019. Specializarea pe care Cristina a urmat-o in timpul liceului a fost cea de invațator-educator. Iulia Pascu este absolventa a Colegiului Național…

- Fiul inspectorului general adjunct al ISJ Gorj, Ion Ișfan și al medicului pediatru din cadru SJU Targu Jiu, Natalia Ișfan, a fost singurul elev din Gorj care a reușit sa obțina media generala 10 la Evaluarea Naționala 2019. Alexandru Ștefan Ișfan a studiat in cadrul Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”…

- Emil Huidu, in varsta de 78 de ani, a cazut din picioare, luni de dimineața, pe strada Geneva, in zona Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu. Echipajele medicale din cadrul SAJ Gorj, ajunse la fața locului, l-au resuscitat cateva zeci de minute, insa, in ciuda intervenției, acesta…

- Compania CFR SA a scos la licitatie studiile de fezabilitate pentru modernizarea stațiilor Targu Jiu, Alexandria, Caracal, Filiași, Roșiori și Piatra Olt in cadrul unui proiectul care vizeaza modernizarea a 47 de...

- Autoritatile locale dau asigurari ca stadionul din Targu Jiu va fi gata la finalul lunii mai. Desi e greu de crezut, la ritmul in care au mers lucrarile, primarul Marcel Romanescu spune ca are promisiuni de la constructor ca lucrarile se...