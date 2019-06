Licitatie la DSVSA Constanta pentru refacerea stocurilor de reactivi de laborator (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA va organiza si desfasura o licitatie pentru atribuirea contractului "Servicii de mentenanta preventiva si corectiva si asigurare piese de schimb pentru sistemul de dozimetrie externa cu TLD Panasonic din cadrul Laboratorului de dozimetrie individuala si al Laboratorului…

- CNAIR a postat in sistemul electronic de achizitii publice SICAP documentatia pentru Contractul destinat Elaborarii Studiului de Fezabilitate si Proiectului Tehnic de Executie, documente necesare construirii Drumului Expres Craiova – Targu Jiu. Cel puțin asta anunța compania naționala…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a scos la licitatie contractul pentru finalizarea constructiei variantei ocolitoare a municipiului Targu Jiu, in lungime de aproximativ 20 de kilometri. Ofertele pot fi depuse pana in 23 iulie. CNAIR a publicat pe platforma electronica destinata…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare va reabilita salupa Rubin din dotare. In acest sens, este anuntata organizarea si desfasurarea unei licitatii pentru atribuirea contractului de achizitii a serviciilor de reparatii la salupa Rubin, in valoare estimata de 500.000 de lei. Termenul limita…

- Primaria Stremț a lansat selecția de oferte in vederea contractarii serviciilor de proiectare, asistența tehnica din partea proiectantului și execuție lucrari pentru proiectul de investiții ”Modernizare Școala gimnaziala in satul Stremț”, estimat la 1.561.976 de lei. Comuna Stremț a accesat in acest…

- Ieri, 16 aprilie, a fost ultima zi in care societatile comerciale care doresc sa reabiliteze pasarela maritima estacada din zona hotelului Victoria au putut depune, la Primaria Constanta, ofertele de participare. Precizam ca aceasta achizitie se va face prin atribuire directa. Valoarea estimata fara…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehiculeldquo;, in valoare estimata de 142.777…

- ANUNT S.C. Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A. organizeaza in data de 01.04.2019, ora 14:00, licitatie competitiva avand ca obiect „Furnizare Combustibil Termic Lichid – 300 tone”. Documentatia de atribuire se poate obtine in format scris sau electronic in baza unei cereri depuse la secretariatul…