S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. București, titular al proiectului “Retehnologizarea amenajarii hidrotehnice Vidraru”, propus a fi implementat in municipiul Curtea de Argeș și comunele Arefu și Corbeni, județul Argeș, anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare […] Articolul Licitatie de milioane la Vidraru apare prima data in Observator de Argeș .