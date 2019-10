Stiri pe aceeasi tema

- 'Pretul de rezerva nu a fost atins', a precizat casa de licitatii la Hotel Drouot. Descoperit in 2010 in nord-estul Frantei cu ajutorul unui detector de metale, acest obiect celest de 364 de kilograme, compus din fier, nichel si sulfura, era estimat la intre 80.000 si 120.000 de euro.…

- Spitalul Municipal Sacele are nevoie de ascensor de targa pentru indeplinirea in conditii legale si optime a actului medical in cadrul unitații medicale, creșterea gradului de confort al pacienților, a mijloacelor de deplasare al acestora la etajele superioare pentru persoane cu afectiuni care necesita…

- "La anu' ne propunem sa recoltam din padurile statului 9,5 milioane de metri cubi, ceea ce reprezinta 1% din cat exista. Va imaginati dvs. ca aceasta resursa este vulnerabila daca culegi fructe de 1%? Din aceste considerente va spun ca padurile nu sunt in pericol in Romania. Padurile sunt frumoase,…

- Un Lamborghini Veneno din 2014, care a fost confiscata din garajul lui Teodoro Nguema Obiang Mangue, in 2016, a fost vanduta la o licitație cu 8,4 milioane de dolari. Niciodata un Lamborghini nu s-a vandut cu un preț mai mare, a notat Business Insider. Acest vehicul a facut parte din colecția personala…

- Zborurile internationale preferate de romani in aceasta vara au fost catre tari precum Marea Britanie, cu peste 22,6 % din numarul total de bilete de avion achizitionate, aceasta fiind urmata de Italia (20%), Germania (13%) si Spania (9%), arata datele agentiei online de turism eSky Romania.…

- Care sunt cele mai vizitate tari in vara anului 2019? Care este orasul pe care romanii il prefera? Exista o crestere a calatoriilor aeriene fata de anul trecut? O analiza a specialistilor agentiei de turism online eSky arata ca numarul de rezervari pentru perioada de vara depaseste cu aproape…

- Un automobil marca Aston Martin folosit de James Bond in sase filme ale seriei s-a vandut la licitatie pentru suma de 6,4 milioane de dolari! Pretul a depasit suma maxima estimata experti inaintea scoaterii la vanzare.

- Un Mercedes a fost valorificat de ANAF cu 715 lei, un Ford Fiesta a fost dat la licitatie cu 600 de lei, iar un Seat Ibiza a fost vandut cu 700 de lei. Cel mai mic pret s-a inregistrat la AJFP Olt, unde o masina s-a vandut la pretul unei perechi de pantofi. Masinile sechestrate de Fisc si vandute la…