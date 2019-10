Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Colentina a lansat o licitatie prin care vrea sa achizitioneze medicamente in valoare de pana la 390,5 milioane lei (81,9 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP.Licitatia vizeaza incheierea unui acord-cadru, iar numarul maxim de participanti…

- Primaria Alba Iulia pregatește modernizarea sistemului de iluminat public pe șase strazi și amenajarea a patru treceri de pietoni iluminate cu senzori de prezența. Contractul de modernizare a fost inițiat de Electrica – SDDE Alba. Investiția totala este de 1,7 milioane lei. Proiectul intra la aprobat…

- Sistemul de transport public din Medias, inaugurat in urma cu trei decenii, va fi modernizat pana in mai 2022 printr-un proiect in valoare totala de aproape 12 milioane de euro, din care aproape 9,8 milioane de euro fonduri Regio, potrivit unui

- Primaria Sectorului 4 a lansat o licitatie de 643,7 milioane lei (136 milioane euro) pentru amenajarea domeniului public de pe raza sectorului, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP, potrivit News.ro.Contractul vizeaza ”amenajarea, intretinerea, extinderea si modernizarea domeniului…

- Numarul de pensionari care au primit indemnizatie sociala a scazut cu 483 persoane in iulie fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii. Din totalul beneficiarilor cei mai multi erau din sistemul public si restul pensionari agricultori. Valoarea medie a indemnizatiei…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat, astazi, contractul pentru proiectul „Sistem integrat de transport public ecologic in municipiul Suceava”. Contractul a fost semnat cu directorul general al Agenției de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Vasile Asandei. Ion Lungu a declarat ca proiectul presupune achiziționarea…

- Contractul de achizitie a fost semnat vineri, 12 iulie 2019, la sediul Primariei Galati, in urma finalizarii licitatiei prin SICAP. Minibuzele sunt livrate de Anadolu Automobil Rom SRL, au o capacitate de 23 de persoane, sunt Euro6 si dotari moderne.

- Licitatia vizeaza achizitia de servicii de ”intretinere periodica multianuala – covoare asfaltice executate la cald pentru reteaua de drumuri nationale din cadrul D.R.D.P. Iasi, anul I- anul III, Lot 1 – 3”.Contractul, evaluat la 213,9 milioane lei (45,25 milioane euro), fara TVA, este…