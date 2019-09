Licitatie. Consiliul Judetean Constanta isi reevalueaza imobilele, terenurile si constructiile din patrimoniu

Consiliul Judetean Constanta organizeaza achizitie de servicii de reevaluare privind determinarea valorii juste a activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor, in vederea inregistrarii in situatiile financiare ale institutiei, a evaluarii unor imobile pentru determinarea valorii in vederea valorificarii acestora, precum si a stabilirii actualizarii unor redevente la pretul actual al pietei. Achizitia include lotul 1 Servicii de reevaluare privind determinarea valorii juste a ...