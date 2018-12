Ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș, a anunțat, luni seara, referitor la procedura achiziției celor patru corvete multifuncționale destinate Marinei Militare Romane, ca termenul limita pentru o decizie privind licitația este 12 ianuarie, informeaza Mediafax.

"Suntem in termen. Pana in 12 ianuarie putem lua decizia. Se poate ambele variante, o anulam sau o incredințam (achiziția de corvete – n.r.). Haideți sa luam hotararea de Guvern. Are dreptul de a anula procedura specifica in urmatoarele cauze și este inclusa cea in care nu se identifica fondurile necesare pentru achiziționare.…