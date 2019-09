Licitația pentru reabilitarea Gării de Nord din Timișoara, suspiciuni de fraudă Scoaterea la licitație de catre CFR a reabilitarii cladirii Garii de Nord din Timișoara a coincis cu apariția informațiilor in spațiul public ca deja lucrurile sunt clare și se știe ce se va intampla la finalul perioadei depunerii de oferte. Proiectul ”Reabilitare fațada, reparații platforme, iluminat, acces intrari in cladirea de calatori stația CF Timișoara Nord […] Articolul Licitația pentru reabilitarea Garii de Nord din Timișoara, suspiciuni de frauda a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia va fi reabilitat energetic printr-o investiție in valoare de peste 3,2 milioane de euro, licitația pentru execuția lucrarilor urmand sa fie lansata in aceasta luna. Proiectul urmarește diminuarea cu cel puțin 75% a emisiilor in atmosfera a gazelor cu efect…

- Suspiciuni de frauda in alegerile interne din USR au fost semnalate la filiala din Iași. Sunt considerate suspecte 516 emailuri, se arata intr-un raport al partidului. La USR iași a candidat pentru șefia formațiunii politice Cosette Chichirau. Problemele semnalate cu privire la procesul electoral de…

- Ziarul Unirea FOTO| Știrea ta: Nemulțumiri in legatura cu reabilitarea energetica a Liceului cu Program Sportiv din Alba Iulia. Cabinetele medicale nu au fost incluse in proiectul investiției din fonduri europene Proiectul de reabilitare energetica pe fonduri europene a Liceului cu Program Sportiv din…

- Copiii unor cunoscuți oameni de afaceri din Gorj au fost ”convertiți” peste noapte și au devenit de etnie rroma, pentru a putea intra pe locurile speciale la Academia de Poliție ”A.I. Cuza”. Rețeaua care a gandit acest mecanism iși are ”cuibul” in zona Pocruia-Tismana, de acolo de unde, printr-o…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, inaintea inceperii sedintei de Guvern, ca se va discuta completarea legislatiei privind includerea Canalului Siret – Baragan in infrastructura de irigatii, in prima faza fiind vorba de numai 14 km.

- Guvernul se va reuni miercuri in sedinta, pe ordinea de zi figurand mai multe proiecte privind infrastructura. Potrivit agendei Guvernului, Executivul va aproba declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata aflate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica…

- Primarul din Falticeni, Catalin Coman, a semnat, la finalul saptamanii trecute, contractul de finantare pentru proiectul de reabilitare a caminului pentru elevi de la Colegiul Tehnic „Mihai Bacescu". Catalin Coman a precizat ca proiectul are o valoare de 2,5 milioane de lei si este ...

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Buzau, convocat marți de prefectul Carmen Ichim, a aprobat proiectul de hotarare prin care se solicita Guvernului suma de 7,587 de milioane de lei pentru reabilitarea podului Marghiloman și a podului Metalurgica, aflat intr-o stare critica. Proiectul prin…