- Procedura de achizitie pentru modernizarea DN 28B, Targu Frumos – Botosani, a dost anulata, marti, dupa ce toate ofertele au fost declarate neconforme, a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Llicitatia va fi reluata in februarie, CNAIR precizand care banii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita in judetul Iasi, pe DN 28B Targu Frumos – Botosani, la iesirea din localitatea Maxut catre Flamanzi, din cauza unui accident in care au fost implicate un autotren si un autoturism. Impactul s-a…

- Dupa doi ani de comunicate, anunturi triumfaliste si promisiuni facute de la cel mai inalt nivel, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anulat procedura de desemnare a constructorului.

- In municipiu, cei de la Citadin, Salubris, Servicii Publice si Compania de Transport Public au intervenit preventiv fiecare pe domeniul lui, respectiv, pe drumuri, pe trotuare si alei, in parcuri si in statiile de tramvai si autobuz. Regionala de Drumuri Nationale, care intervine intoate judetele Moldovei,…

- Venit in vizita de lucru la Soimus, pe lotul 4 din Lugoj – Deva, Lucian Sova a anunțat licitația pentru stabilirea constructorului pentru porțiunea cu tuneluri din lotul 2, singura de pe A1 care nu are desemnat constructor. „Compania de Drumuri pregatește documentația pentru a respecta acordul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, o avertizare cod galben de ceata valabila pentru judetele Moldovei. Avertizarea este valabila pentru judetele Suceava, Bacau, Neamt si Botosani

- Adrian Iordache este noul secund al FC Botoșani. Acesta este colaboratorul lui Liviu Ciobotariu in ultimii cinci ani și spune ca poate face lucruri frumoase la clubul din nordul Moldovei. „Sunt bucuros ca am ajuns la FC Botoșani din postura de antrenor secund, este un club de tradiție aici in Moldova.…