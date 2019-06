Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, pierderile anuale cauzate de contrafacere si piraterie sunt estimate la 5,5 miliarde de lei, echivalentul a 17,2% din vanzarile din 11 sectoare comerciale, potrivit EUIPO - Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala. O noua estimare a EUIPO plaseaza pierderile anuale cauzate…

- Comerțul online la nivel european a crescut in 2018 cu 30 la suta. „Comerțul online crește fantastic. Numai in 2018 a crescut cu 30%. Astazi, piața de comerț electronic a ajuns la 3,5 miliarde de euro și este in creștere, dar avem multe de facut. Foarte mulți au achiziționat produse online.…

- 'Consideram ca inca nu suntem acolo', a declarat ea la postul de stiri BFM TV si la radio RMC. 'Trebuie reflectat mai intai care ar fi conditiile pentru folosirea unui portavion european', a spus Florence Parly. 'Una este sa il construim impreuna si alta este sa il punem sub un comandament european.…

- "Daca ne uitam la ponderea datoriei publice in PIB, ea a scazut din 2016 si pana in prezent, de la 37% la 35,1%. Romania, daca nu ma insel, este pe locul patru in randul tarilor UE cu cele mai mici datorii. Suntem intr-o situatie ipocrita in care Uniunea Europeana nu vorbeste despre ceea ce inseamna…

- Oamenii din aproape toate regiunile lumii nu consuma alimentele necesare unei vieti sanatoase, se arata in studiul „Global Burden of Disease” de urmarire a tendintelor consumului a 15 factori alimentari esentiale, din 1990 pana in 2017, in 195 de tari. Un deces din cinci este asociat cu o dieta precara.

- Vase de lux pentru croaziere, ambarcațiuni de mare capacitate pentru exploatații petroliere și nave de transport maritim vor fi construite in urmatoarea perioada in șantierul naval Damen din Mangalia.Potrivit unui comunicat comun, transmis de compania Damen și Ministerul Economiei, noile contracte…

- Un recent studiu [1] Kaspersky Lab arata o diferența considerabila intre masurile preventive pe care factorii decidenți din domeniul IT (ITDM), din organizațiile europene, spun ca le iau și masurile efective. Astfel, 83% dintre respondenți sunt de acord ca iau masuri preventive impotriva atacurilor…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, intr-un interviu acordat pentru Defense Romania, nu s-a pronunțat direct cu privire la caștigatorul licitației pentru corvete, dar a spus ca „ordinea se cunoaște”, fiind cea aparuta deja in presa.Naval Group (Franța), Damen (Olanda) și Fincantieri…