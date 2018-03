Stiri pe aceeasi tema

- Nici vorba sa poata incepe procedurile pentru inceperea lucrarilor la Centura de Sud a Timișoarei! Pentru ca in Romania contestațiile sunt sport național, licitația organizata de CNAIR a fost contestata.

- Si asta pentru ca, daca au fost solicitate atat de multe clarificari, inseamna ca cerintele din caietul de sarcini au fost ambigue. Trecand peste acest aspect, lucrurile care au tinut pe loc licitatia sunt, insa, altele: contestatiile. Trei deja Prima contestatie a fost depusa in luna august…

- Rezultatul licitației pentru modernizarea tronsonului dintre Autostrada Soarelui și DN 2 (Afumați) de pe Centura de Sud a Capitalei a fost contestat atat la CNSC ( Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor) cat și la Curtea de Apel București.

- Reacția Gabrielei Firea, dupa ce licitația de autobuze a fost contestata. Companiile Mercedes-Benz Romania si Karsan Otomotiv Sanayii e Ticaret AS au contestat rezultatul licitatiei privind achizitia a 400 de autobuze, organizata de Primaria Municipiului București (PMB). Astfel, in cazul in care Consiliul…

- Companiile Mercedes Benz Romania si Karsan Otomotiv Sanayii e Ticaret AS contesta rezultatul licitatiei privind achizitia a 400 de autobuze, organizata de Primaria Capitalei. In cazul in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor va constata ca motivele invocate sunt reale, licitatia ar…

- Companiile Mercedes si Karsan au contestat licitatia Primariei Generale pentru achizitionarea a 400 de autobuze, in urma careia a fost declarata castigatoare compania turceasca Orokar. Gabriela Firea declara catre trebuie schimbata legislatia achizitiilor publice. Nemultumiti de rezultatul…

- In contestatia publicata joi , 15 martie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), Mercedes – Benz Romania cere Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) sa constate ca ofertele depuse de catre producatorii turci Otokar si Karsan nu indeplinesc toate conditiile din caietul…

- Mercedes-Benz a contestat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor rezultatul licitatiei organizate de Primaria Capitalei pentru cumpararea a 400 de autobuze, la care a fost desemnata castigatoare firma turceasca Otokar. In contestatia publicata pe 15 martie in Sistemul Electronic…

- Ce se mai aude de parkingurile Clujului: Hasdeu, Negoiu, Primaverii, Albac Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, a vorbit in cadrul matinalului Realitatea FM Cluj despre stadiul in care se afla o serie de parkinguri din oras. Hasdeu "Pentru acest parking am semnat deja contractul de proiectare…

- "Din pacate, nu s-a reușit sa se ajunga la o modalitate eficienta de gestionare a situației. Am o problema cu salubrizarea. Din cauza faptului ca salubrizarea este la Primaria Generala și este o firma care a caștigat pe o procedura de urgența in urma cu mulți ani, aveam doua situații: pe de o parte,…

- Scandalul s-a produs in centrul Timișoarei, duminica dimineața, in jurul orei 5. Opt persoane au fost implicate in altercație, spun polițiștii, printre care judecatorul dar și doua femei. Totul a degenerat intr-o bataie in urma careia patru persoane au mers la spital pentru ingrijiri medicale.…

- Experti in securitate izraelieni au descoperit o metoda pentru a ocoli meniul Lock Screen si parola de utilizator folosita la protejarea PC-urilor cu sistem Windows 10, instaland aplicatii malware folosind comenzi vocale preluate de asistentul Cortana. Chiar si atunci cand PC-urile cu sistem Windows…

- Violeta Stoica Licitațiile fara contestații sau fara solicitari de clarificari ale documentațiilor par sa fie de domeniul fantasticului in Romania! Solicitarea de clarificari la caietele de sarcini sau la fișele de date este doar o etapa incipienta care precede contestațiile “prelungitoare” de proceduri…

- Vestea ca Sebatian, fiul fostului fotbalist Florin Pancovici, s-a sinucis i-a bulversat profund pe toti cei care l-au cunoscut. Tanarul a decis sa-si puna capat zilelor pentru ca nu mai putea sa traiasca fara iubita lui, care se stinsese in urma cu un an.

- Așa cum deBanat.ro anunța inca de vineri, compania italiana Tirrena Scavi S.p.A este caștigatorul licitației pentru Centura de Sud a Timișoarei. Contractul este valabil pe 150 de luni, din care 120 reprezinta garanția lucrarii

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca asocierea Sinohydro – Nord Vest Infrastructura si Servicii a castigat contractul pentru modernizarea sectorului DN2 - A2 al centurii Capitalei, proiect estimat la 233 milioane lei (50 milioane euro), fara TVA.Durata…

- Municipalitatea a pus la bataie nu mai putin de 37,7 milioane lei pentru izolarea termica a peste 2.100 de apartamente din Bistrita, in cadrul a sapte randuri de licitatii. Desi sumele sunt tentante pentru fiecare contract in parte, ofertantii nu s-au inghesuit prea tare, iar nume din Bistrita-Nasaud…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2 si ale art. 27, alin. 1 din Legea nr. 101 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune…

- A patra oara va fi cu noroc. CNAIR are, in sfarșit, caștigator pentru construcția Centurii de Sud a Timișoarei. Au fot 12 oferte și patru amanari ale termenului de anunțare a caștigatorului. Este vorba despre un constructor strain, care a lucrat la diverse segmente de autostrazi in Romania.

- Procedurile la centura de sud a Timisoarei au intrat in linie dreapta. La Ministerul Transporturilor s-a incheiat licitatia pentru desemnarea firmei... The post Centura de sud a Timisoarei, gata de start. Cand s-ar putea circula pe ea appeared first on Renasterea banateana .

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC , in conformitate cu prevederile art. 12 alin. 1 si ale art. 27 alin. 1 din Legea nr. 101 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune…

- Consiliul Judetean Galati a semnat contractul de executie lucrari pentru proiectul "Parcare supraetajata – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Galati" cu Asocierea S.C. Tancrad S.R.L. & S.C. Lemacons S.R.L. Valoarea contractului este de 7.116.427 lei, fara TVA. Procedurile de achizitie publica au fost…

- Procedura de licitație privind achiziția celor 400 de autobuze euro 6 s-a finalizat. Primarul General Gabriela Firea anunța astazi caștigatorul. Licitatia pentru achizitionarea a 400 de autobuze Euro 6 , cu grad redus de poluare, a fost lansata in 3 iulie, valoarea estimata a contractului fiind de peste…

- Viorica Dancila a declarat ca, deocamdata, nu a fost invitata oficial la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in urma declarației pe care a facut-o la Antena 3."N-am primit inca o invitație de la CNCD. Nu știu daca voi merge, aș vrea sa merg. Mi-am cerut scuze public. Vineri,…

- Denisa Nechifor a anuntat ca este dispusa plece din Romania, alaturi Rania, fetita ei si a lui Adrian Cristea. Adrian Cristea, RUINAT. Decizie SOC luata de fotbalist pentru A SUPRAVIETUI "Imi doresc foarte mult sa plec undeva cu copilul meu. In primul rand pentru educatia ei si apoi…

- "Lupta ldquo; pentru obtinerea unui contract de un milion de euro de la Primaria Cobadin se va decide la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor dupa ce una dintre firmele care s a inscris a contestat decizia comisiei de atribuire a contractului. Mai exact comisia a atribuit contractul firmei…

- Scriitorul Mircea Cartarescu spune ca a primit cu mare emotie vestea ca a castigat premiul „Thomas Mann" pentru Literatura pe 2018, unul dintre cele mai prestigioase premii literare germane. "Tocmai am primit, cu mare emotie, vestea ca sunt castigatorul Premiului Thomas Mann pentru literatura in 2018,…

- O indragita cantareata de muzica populara din Gorj a murit, vineri (9 februarie). Mariana Maracine Pitigoi a pierdut lupta cu o boala nemiloasa care a rapus-o. Potrivit apropiatilor, artista s-a stins din viata pe patul de spital. Trupul neinsufletit al solistei va fi depus la capela Sisesti, sambata…

- Asocierea SC Eraos SA ndash; SC Integra Proiect Design SRL, prin liderul SC Eraos SA, cu sediul in Fantanele, judetul Constanta, si sediu pentru corespondenta in Ovidiu, a depus o contestatie in data de 03.01.2018, la sediul Consiliul National de Solutionare.Asocierea SC Eraos SA ndash; SC Integra Proiect…

- Un fost director al SC Hidro Prahova SA, societate deținuta integral de Consiliul Județean Prahova, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu susendare dupa ce a recunoscut ca a luat mita peste 50.000 de lei. Dumitru Pantea a incheiat un acord de recunoaștere a vinovației cu procurorii DNA Ploiești…

- Grigore Caienar a ajuns ieri in Belgia, fiind sigur ca va sta dupa gratii pentru urmatorii ani. Vestea buna a sosit insa: sunt șanse maxime sa fie eliberat mai repede decat indraznea sa viseze. Chiar saptamana viitoare ar putea veni acasa, insoțit de primarul comunei Spermezeu.

- Oficiul European de Lupta Anti-Frauda, instituție care verifica cum sunt cheltuiți banii comunitari pentru proiecte din fonduri europene, a verificat deconturile legate de șantierul de la metroul din Drumul Taberei. Asta in contextul in care lucrarile la structura Magistralei 5 au ajuns la 93,96%. “OLAF…

- Licitatia prin care Primaria Capitalei a inceput sa caute, in data de 22 decembrie 2017, inainte de Craciun, companii care sa ii furnizeze o strategie pentru dezvoltarea unui oras inteligent (“smart city”), a fost suspendata in data de 26 ianuarie dupa o contestatie depusa in ziua precedenta de…

- Presa din Romania este in doliu. Dragos Bucurenciu, unul dintre cei mai vechi si apreciati jurnalisti, a pierdut lupta cu viata la doar 53 de ani. Colegii sai au fost cei care au facut tristul anunt. Vestea a venit ca un soc pentru toata lumea. Cauza decesului nu a fost facuta publica. A

- V. Stoica Magistrații Curții de Apel București au dat dreptate firmei care a atacat in instanța o decizie a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor referitoare la procedura de achiziție a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic destinate realizarii drumului de mare viteza Ploiești…

- Licitatia organizata de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud (CJ BN) pentru atribuirea contractului de modernizare a DJ 172 E pe un tronson de 7 km intre Strugureni si Matei a fost prelungita pana la jumatatea lunii iunie. Firmele care au depus oferte au cerut o multime de clarificari si, mai mult decat…

- V. Stoica Procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru drumul de mare viteza Ploiești-Buzau, demarata in luna noiembrie 2016, nu a ajuns la niciun rezultat pana in prezent, din cauza contestațiilor nenumarate depuse de firmele care s-au…

- Inelul IV este o prioritate, dar nu prea. Nu trece an in care cei din administrația publica locala sa nu promita amenajarea Inelului IV de circulație, mai ales ca Timișoara nu are o centura completa. In Inelul IV intra și strada Grigore Alexandrescu, o strada fara trotuare și fara iluminat public,…

- Asocierile SC Brai Cata SRL SC JT Grup SRL si SC Iridex Group Salubrizare SRL SC Iridex Group Constructii SRL au apelat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC , reclamand o licitatie organizata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea…

- Kokkai Comimpex SRL a apelat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC , nemultumita de o licitatie organizata de Primaria Comunei Corbu avand ca obiect "Servicii de paza la institutiile situate pe raza comunei Corbuldquo;. SC Kokkai Comimpex SRL, reprezentata conventional prin avocat…

- SC DMV Prosal SRL si Iridex Group Salubrizare SRL au apelat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC , nemultumite de o licitatie organizata de Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC . Prin contestatia inregistrata la CNSC pe data de 20.11.2017, SC…

- Lucrarile de reabilitare la cladirea Prefectura Putna sunt blocate de aproape un an de zile din cauza contestațiilor la procedura de achiziție publica. Consiliul Județean așteapta acum pronunțarea de la Curtea de Apel Galați pentru a continua lucrarile. Directorul Directiei Tehnice…

- Licitatia privind lucrarile de executie a marcajelor rutiere longitudinale axial delimitari de benzi si transversale diverse treceri de pietoni pe drumurile judetene si comunale aflate in administrarea RAJDP Constanta a fost contestata, la finalul anului trecut, la Consiliul National de Solutionare…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC si a motivat recent decizia 3221 C5 4083 4158 din 12.12.2017 privind contestatiile depuse de Zip Escort SRL si Security Guard Group SRL, in urma licitatiei pentru servicii de paza si protectie ce a fost organizata de Directia de Sanatate Publica…

- O firma din Arges a cerut insolventa societatii Alcadibo Trading SA, patronata de un om de afaceri condamnat penal, Constantin Paunescu, firma ce castiga licitatii de la stat pe banda rulanta, inclusiv cu Regia Autonoma a Domeniului Public (RADP) Cluj-Napoca, condusa de Ion Pantelimon. Instanta a…

- Violeta Stoica Sfarșitul anului 2017 a adus pentru Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) o noua problema: trebuie reevaluata una dintre ofertele respinse ca inacceptabile in urma deschiderii dosarelor depuse de cele noua asocieri de firme interesate de incheierea unui…

- Procedura de desemnare a noului operator de salubrizare menajera a municipiului Suceava pentru urmatorii 12 ani a fost reluata, iar ofertele din cadrul licitatiei pentru concesionarea acestui serviciu se deschid pe 12 ianuarie, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu. Licitatia…

- Desemnarea unui nou operator de salubrizare menajera a Sucevei, pentru urmatorii 12 ani va fi scoasa la licitație saptamana viitoare.Inițial, aceasta trebuia sa aiba loc pe 1 noiembrie, dar a fost blocata de o decizie a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.„In urma ...