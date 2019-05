Licitatia pentru autostrada Targu Neamt-Iasi a fost lansata de Comisia Nationala de Prognoza

Stiri pe aceeasi tema

- "A fost selectat un consortiu chinezo-turc cu care urmeaza sa avem discutii in perioada urmatoare, cei de la Comisia Nationala de Prognoza impreuna cu Ministerul Transpotrurilor, pe parte tehnica, pentru a identifica cele mai bune solutii, iar implementarea va incepe, va asigur, cat de repede se…

- In urma cu o luna, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice au fost publicate doua anunțuri prin care municipalitatea intenționeaza sa contracteze lucrarile de construcții (modernizarea liniilor de tramvai, modernizarea carosabilului și a trotuarelor etc.) aferente proiectului „Reabilitarea infrastructurii…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi un Memorandum cu privire la realizarea Podului peste Dunare intre Zimnicea - Svishtov, un proiect discutat la nivelul celor doi prim-miniștri și in cadrul reuniunii cvadrilaterale din 29 martie, de la Snagov. Acest proiect de anvergura este necesar in condițiile…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara a publicat miercuri, 3 aprilie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) un anunt de licitatie pentru achizitia a 40 de trenuri pentru transportul de pasageri si poate suplimenta cererea cu inca 40 de rame...

- Dupa studiul de fezabilitate realizat in octombrie 2017 și aprobat in februarie 2018 de catre consilierii locali, Primaria Municipiului Arad a lansat și licitația pentru proiectare, asistența tehnica și realizare a statuii arhitectului Ludovic (Lajos) Szantay. Aceasta va fi in marime naturala, realizata…

- Vicepresedintele BNR, Florin Georgescu, s-a intalnit joi seara cu liderul PSD, Liviu Dragnea, si i-a prezentat acestuia studiul de impact al OUG 114 realizat de BNR, dezvaluie senatorul PNL, Florin Citu. Acesta spune ca presedintele social-democratilor a fost socat de concluziile studiului…

- Licitatia lansata in decembrie pentru modernizarea Drumului Judetean 246 pe o portiune de 36 km n-a fost tentanta pentru niciun constructor. Este vorba de segmentul situat in sudul judetului care incepe de la limita cu judetul Vaslui si „merge" prin Tufestii de Sus - Scanteia - intersectia cu DJ 248…

- O privire aruncata asupra costurilor de construire a unui kilometru din autostrada Moldova arata diferențe mari intre cele inregistrate de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania și cele suportate din buzunarul propriu de catre Ștefan Mandachi, om de afaceri care a construit…