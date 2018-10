Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca licitatia pentru autostrada Ploiesti-Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, iar in termen de 30 de zile investitorii straini si romani vor putea depune ofertele. Tipul licitatiei va fi selectia competitiva a adaugat prim-ministrul.

- Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila.Dezvaluiri INCENDIARE despre unul dintre liderii #Rezist: Și-a 'sapat' singur groapa – apel DISPERAT pe Facebook"Ma bucur sa anunt…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi seara, ca licitatia pentru autostrada Ploiesti-Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, iar in termen de 30 de zile investitorii straini si romani vor putea depune ofertele.Tipul licitatiei va fi selectia competitiva a adaugat prim-ministrul.…

- Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti – Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, a afirmat joi premierul Viorica Dancila. „Ma bucur sa anunt ca luni se va lansa licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti – Brasov, in parteneriat public-privat, un proiect asteptat de…

- Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. Este primul proiect strategic pe care autoritațile vor sa-l realizeze in parteneriat public-privat.

- Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti Brasov, in parteneriat public privat, va fi lansata luni, a anuntat prim ministrul Viorica Dancila, scrie Agerpres.ro. Ma bucur sa anunt ca, luni, se va lansa licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti Brasov, in parteneriat public privat, un proiect…

- Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Ma bucur sa anunt ca, luni, se va lansa licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, un proiect…

- In luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii in vederea realizarii autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, a anuntat joi premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern. “Astazi se discuta, intr-o prima lectura, studiul de fundamentare pentru…