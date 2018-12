Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile din timpul saptamanii de licitatii de toamna de la New York au totalizat aproape 2 miliarde de dolari (1,94) in total pentru cele doua case principale, Christie's si Sotheby's, potrivit cifrelor...

- O panza semnata de pictorul britanic David Hockney a fost vanduta joi cu 90,3 milioane de dolari in doar noua minute, la o licitatie organizata de Christie's la New York, stabilindu-se astfel un record pentru un artist in viata, relateaza AFP. ''Portrait of an Artist (Pool with two figures)''…

- "Le principe du plaisir", un tablou de Rene Magritte, adjudecat pentru suma de 26,8 milioane de dolari, a batut recordul la licitatii pentru pictorul belgian, in timpul unei vanzari la casa Sotheby's, in cea de-a doua zi a licitatiilor de toamna de la New York, scrie AFP.

- O sticla de vin Romanee-Conti, produsa in 1945, a fost vanduta cu un preț record la o licitatie organizata de casa Sotheby’s, la New York, in Statele Unite, sambata, 13 octombrie, in cadrul careia doua loturi au doborat precedentul record in acest domeniu. Pretul final, care include taxe si comisioane,…

