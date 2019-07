Lichidarea Tractorul Brasov, punct de cotitura pentru trecerea de la economia centralizata la cea de piata

Stiri pe aceeasi tema

- Atragerea de investiții in proiecte brownfield si PPP in infrastructura si energie au fost temele principale ale intalnirii de joi, 20 iunie, dintre ministrul Ștefan-Radu Oprea și E.S. Sheikh Faisal Thani Al-Thani – membru al familiei regale, șef al Direcției pentru portofolii regionale din cadrul Autoritații…

- La intalnire au mai participat Alexandru-Razvan Cuc, ministrul transporturilor, Florin Radu Ciocanelea, Consilier de stat in Guvern, si specialisti din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, din Ministerul Energiei si de la Hidroelectrica SA.Ministrul Oprea a prezentat delegatiei…

- Piața de media din Romania a inregistrat o noua creștere in 2018, ajungand la 454 milioane de euro la sfarșitul anului, cu 10% mai mult fața de anul 2017, potrivit noului raport Media Fact Book, realizat de agenția Initiative. “Piața de media va mai aștepta inca un an pentru a atinge jumatate de miliard…

- Ce lipsește din aceste analize, insa? Cifrele, cifrele oficiale. Care arata cu totul altceva. Arata, de exemplu, ca economia Romaniei crește din 2016 extrem de sanatos, cu mult peste media creșterii la nivelul Uniunii Europene. Astfel, daca in 2016, țara noastra avea un PIB de 759,227 de miliarde de…

- Mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in valoare de cateva miliarde in zacamantul Neptun din Marea Neagra, se arata in raportul financiar al companiei pentru primul trimestru al anului, publicat vineri, conform agerpres.ro. "Neptun Deep: mediul…

- OMV Petrom și partenerul sau american, ExxonMobil, inca ezita sa ia o decizie in ceea ce privește continuarea investițiilor de miliarde de euro in perimetrul Neptun Deep din Marea Neagra din cauza nemulțumirilor legate de legislația din Romania. ”Mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare…

- Pretul energiei in Romania, pe piata spot, a scazut luni la jumatate fata de cel inregistrat saptamana trecuta, avand o medie de 123 de lei pe MWh, ca urmare a productiei mari de energie eoliana din Europa, in special din Germania, si a consumului mic, datorat Pastelui catolic. Pretul din tara noastra…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marți, ca Romania este pe drumul cel bun din punct de vedere al dezvoltarii economiei. Premierul a precizat care sunt scenariile care arata perioada de timp in care țara noastra ar putea ajunge la o masa critica de convergența reala, potrivit mediafax.„Guvernul…