- Mostenitorii lui J.D. Salinger au anuntat, dupa ani in care au refuzat ca opera scriitorului sa fie digitizata, ca putinele scrieri ale sale vor fi publicate in format ebook pentru prima data, potrivit The Guardian, scrie news.ro.Matt Salinger, fiul scriitorului, a spus ca autorul a apreciat…

- Steve King, membru al Congresului din partea republicanilor, a incercat sa apere restrictiile complete asupra avorturilor argumentand ca fara incesturi si violuri specia umana ar fi disparut de mult, relateaza The Guardian si CNN.

- Britanicii si-au facut stocuri de produse alimentare, bauturi si medicamente în valoare de circa 4 miliarde de lire (aproximativ 4,2 miliarde de euro) de teama unui Brexit fara acord, releva luni cotidianul britanic The Guardian, citat de portalul belgian de Lalibre.

- Principalul suspect in atacul armat comis sambata la o moschee din Norvegia ar fi fost inspirat de recentele incidente similare care au avut loc in Noua Zeelanda și Statele Unite, sugereaza o postare online a acestuia, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.Intr-un mesaj postat pe o rețea…

- In fișa lui Edward Zakayo Pingua, campionul mondial sub 20 al cursei de 5.000 de metri, scrie ca ar fi nascut pe 25 noiembrie 2001. Fizicul atletului kenian arata insa ca ar fi mai matur de 17 ani! El a concurat in weekend la Diamond League Rabat și a starnit numeroase controverse pe rețelele de socializare,…

- Rainbow Worrior, una dintre cele mai importante și mai mari nave Greenpeace, a ajuns miercuri la Constanța și va sta in Romania pana duminica, 2 iunie, timp in care poate fi vizitata gratuit. Mesajul Greenpeace pentru Romania Oprirea Rainbow Worrior in Romania marcheaza inceputul unui tur european de…