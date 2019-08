Liceul Teoretic Teiuș va fi reabilitat termic. Investiție din fonduri europene și locale, de peste 2,3 milioane de lei Liceul Teroretic Teiuș va fi reabilitat termic, printr-o investiție de peste 2,3 milioane de lei. Astfel se dorește crearea unui mediu educațional cu un grad minim de confort care sa le permita elevilor și cadrelor didactice sa iși desfașoare activitatea in condiții optime. In cadrul proiectului se vor reabilita cladirea instituției și instalațiile aferente acesteia […] Citește Liceul Teoretic Teiuș va fi reabilitat termic. Investiție din fonduri europene și locale, de peste 2,3 milioane de lei in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

